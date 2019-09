ESTADO DE SERGIPE PASSARÁ RECEBER TRÊS NOVOS VOOS A PARTIR DO MÊS DE OUTUBRO

17/09/19 - 08:19:01

A Gol Linhas Aéreas fará novos trajetos Aracaju-Guarulhos; a Azul Linhas Aéreas fará os percursos de Aracaju a Campinas de segunda a sábado e a Latam passará a fazer novos voos Aracaju-Guarulhos diariamente

O secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto, e o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, foram informados por representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que Sergipe receberá mais três vôos diretos a partir de outubro, com potencial de incrementar mais 30 mil passageiros por mês.

A Gol Linhas Aéreas fará novos trajetos Aracaju-Guarulhos; a Azul Linhas Aéreas fará os percursos de Aracaju a Campinas de segunda a sábado e a Latam passará a fazer novos voos Aracaju-Guarulhos diariamente. Os novos voos passarão a operar a partir de 27 de outubro.

De acordo com o secretário Sales Neto, os voos vão significar a possibilidade de mil novos passageiros por dia no Aeroporto de Aracaju. “Isso é o fruto do trabalho do governador Belivaldo Chagas, junto com toda a equipe da Secretaria da Fazenda, em diminuir o ICMS do querosene da aviação. De acordo com as informações da Infraero, teremos uma média de 30 mil passageiros a mais por mês, que vai aumentar diretamente o fluxo de turismo no estado, fortalecendo a nossa economia através deste mercado”, pontuou.

Para o superintendente da Infraero, Wanderson Silva Santos, este é o resultado de ações efetivas priorizadas pelo Governo, com o objetivo de desenvolver o turismo em Sergipe. “Estou muito feliz em apresentar essa notícia ao secretário e quero parabenizar o esforço de todos os envolvidos pelos avanços obtidos nos últimos meses. Como sergipano e funcionário da Infraero há 20 anos, percebo que o formato do turismo vem evoluindo. Os números mudaram e hoje colhemos saldos positivos, pois, pela primeira vez, a gente tem o empenho da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz), além das ações Setur. Acredito que poderemos colher em 2020 o que vislumbramos neste ano”, ressalta.

Na ocasião, o superintendente da Infraero apresentou ainda um balanço dos últimos anos e apontou um crescimento na movimentação no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. “A expectativa para 2020 é de 1,2 milhões de passageiros no Aeroporto Santa Maria. A situação atual é de ascensão, principalmente com as chegada dos novos voos a partir do mês que vem”, finalizou Wanderson.

Trabalho integrado

O secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju (SEMICT), Marlysson Magalhães,também participou da reunião e comemorou a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Aracaju, bem como a chegada de novos voos à capital. “Fiquei muito feliz com os dados apresentados na reunião e principalmente em ver que Aracaju vai receber novos voos. Uma oportunidade de enaltecer o desenvolvimento do turismo e selar mais uma vez a parceria com o Governo, firmando nosso compromisso com a mudança desse cenário”, concluiu.

Para Sales Neto, o alinhamento entre órgãos e instituições que desenvolvem o turismo local é fundamental. “Unindo forças chegaremos mais longe e a população sergipana, junto com o turismo e a economia, irão ganhar”, completou.