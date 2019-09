Guerra no aquário

17/09/19 - 08:39:02

Não chamem para o mesmo regabofe Clóvis Silveira, presidente do PSC aracajuano, e os deputados estadual Gilmar Carvalho e federal Valdevan Noventa: pode sair briga pra mais de légua. Os parlamentares acusam Clóvis de lhes criar problemas dentro do partido dos peixinhos. O barulho no aquário político é tão feio que Gilmar já recorreu à Justiça para deixar o PSC sem risco de perder o mandato. Segundo ele, Silveira trabalha o tempo todo para inviabilizar sua possível candidatura a prefeito de Aracaju. Por sua vez, Valdevan reclama de nunca ter sido chamado pelo dirigente para as reuniões do PSC. Também acusa Clóvis de se deixar usar como massa da manobra. Sentindo-se como peixes fora d’água, Carvalho e Noventa gostariam de expulsar o oponente do partido, desejo quase impossível, pois Silveira tem a proteção de André Moura, presidente estadual do aquário em polvorosa e a quem cabe decidir com qual peixe o PSC vai à disputa pela prefeitura de Aracaju. Homem, vôte!

Banco dos réus

A conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe, Angélica Guimarães, vai responder por crime de peculato, sob a acusação de ter feito mau uso de recursos da Assembleia Legislativa. Segundo matéria assinada pelo colega Gilvan Manoel no Jornal do Dia, o acórdão do ministro Benedito Gonçalves contra a conselheira e ex-deputada estadual já foi confirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Vixe!

Contra o bota-fora

Reunidos em Natal (RN), os governadores do Nordeste condenaram o desejo da Petrobras de encerrar suas operações na região. “Tentaremos evitar esses desinvestimentos”, reagiu o sergipano Belivado Chagas (PSD). Segundo o Sindicato dos Petroleiros, a companhia pretende fechar sua sede em Aracaju em janeiro de 2020. Os governadores afirmam que a redução da presença da Petrobras no Nordeste afetará seriamente a geração de empregos e renda na região. É vero!

Tchau e bença

A Petrobras até já aprovou um plano de desligamento para os empregados das unidades em processo de desinvestimento como a de Aracaju. Serão oferecidos o Procedimento de Desligamento por Acordo (PDA) e um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) Específico. A Petrobras explica que está desinvestindo em alguns ativos “buscando assim o aumento da geração de valor e maior competitividade frente aos seus concorrentes”. Então, tá!

Chance zero

O prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), não tem mais qualquer chance de retornar ao cargo. É que o Supremo Tribunal Federal concluiu pelo seu afastamento. O STF também determinou a devolução do processo à Justiça sergipana, que deverá comunicar à Câmara de Vereadores para providenciar a posse definitiva da prefeita interina Hilda Ribeiro (SD). Valmir foi cassado sob a acusação de improbidade administrativa. Aff Maria!

Filho ilustre

Nascido em Itapeva (SP), o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Antoniolli, é o mais novo filho de Sergipe. Em solenidade realizada ontem, ele recebeu da Assembleia o Título de Cidadão. Emocionado, Ângelo disse que já se sentia filho da terra, porém a cidadania concedida pelo legislativo lhe encheu de orgulho “por ser considerado um sergipano pelos sergipanos”. A homenagem ao reitor foi proposta pelo ex-deputado estadual Venâncio Fonseca (PSC). Legal!

Cabo invocado

E o vereador Cabo Amintas (PTB) está por aqui com os colegas que não assinaram o requerimento propondo a abertura da CPI sobre a “Máfia dos Shows” em Aracaju. Na tentativa de intimidá-los, o petebista ameaça divulgar os nomes dos vereadores que não caíram em sua lábia. Amintas jura que muita gente ganhou dinheiro ilegalmente com a contratação de shows musicais pela prefeitura. Além dele, só assinaram a tal CPI os vereadores Lucas Aribé (PSB), Emília Corrêa (Patriota) e Elber Batalha (PSB). Crendeuspai!

Fulo da vida

Eleitor de carteirinha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o senador Alessandro Vieira (Cidadania) está uma fera com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL). Tudo porque o filhote Zero Três do capitão de pijama é contra a abertura da CPI da Lava Toga. Segundo Vieira, o sistema está usando o rabo preso da família Bolsonaro para barrar o combate à corrupção: “Quem quer mudar o Brasil apoia a CPI. Quem quer mamata em embaixada fica com mimimi.”, disparou o senador. Misericórdia!

De olho na China

E quem está na China é o senador Rogério Carvalho (PT). Composta por cinco parlamentares, a comitiva brasileira tem como foco a busca de conhecimento em inovações tecnológicas que fizeram a China se tornar um país de grandes perspectivas comerciais. Além de conhecerem empresas de sucesso, os senadores se encontrarão

com representantes do Partido Comunista Chinês e visitarão ao Parlamento do país asiático. Ah, bom!

Noite de autógrafos

O economista Dilson Menezes Barreto lançará, às 17h30 desta terça-feira, o livro “José Rollemberg Leite, trajetória de um homem público”. Engenheiro nascido em Riachuelo, José Rollemberg governou Sergipe por duas vezes e se elegeu senador em 1965. Também se notabilizou como professor do Colégio Atheneu e da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. A noite de autógrafos acontecerá no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal aracajuano

