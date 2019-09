Hackatur premia projetos inovadores para o turismo em Sergipe

17/09/19 - 13:21:42

Propostas foram apresentadas durante evento de encerramento, onde banca avaliadora selecionou as três melhores ideias.

Após 48 horas ininterruptas de intensa produção, a 1ª edição do Hackatur Sergipe premiou os melhores projetos tecnológicos que podem contribuir para o fortalecimento do turismo sergipano. O evento de encerramento aconteceu no domingo, 15, na sede SergipeTec e contou com a apresentação de sete soluções desenvolvidas por 35 participantes.

O evento foi uma realização do Sebrae/SE, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), Embratur, Governo Federal, com a parceria do SergipeTec e apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e do Grupo Tiradentes.

O desenvolvedor Wilson Santos Carvalho e sua equipe criaram um aplicativo que rendeu o 1ª lugar do Hackatur 2019. Segundo ele, o app seleciona os melhores destinos turísticos em Sergipe a partir do perfil e preferências do usuário, bem como gera uma base de dados e informações para que empresas do setor possam entender como se comporta o turista no estado.

“O projeto oferece uma ferramenta que se encaixa nas demandas dos nossos visitantes. A ideia é proporcionar uma experiência ao usuário, mostrando que temos potencial turístico em nosso estado. No Hackatur, além do desafio de criar o projeto, tivemos que reestruturar nossa apresentação faltando 40 minutos para mostrar aos avaliadores. No final deu tudo certo e conquistamos o 1º lugar”, relata o desenvolvedor.

O secretário de estado do Turismo e Comunicação, Sales Neto, está bastante satisfeito com o resultado do projeto e com a parceria com o Sebrae. “O turismo sergipano precisa estar aliado à tecnologia. O Hackatur buscou isso desde o início e trouxe resultados positivos com os projetos-piloto desenvolvidos pelos participantes. Acredito também que a parceria entre todos os envolvidos foi fundamental para este evento acontecer”, frisa.

Pré-aceleração

A gestora de Turismo do Sebrae/SE, Bianca Faria, explica que as sete propostas desenvolvidas nesta 1ª edição do Hackatur podem, automaticamente, participar do Programa de Pré-aceleração para as Startups. “Neste programa, as equipes serão capacitadas para que possam lançar seus projetos de negócios no mercado de forma rápida e segura”, esclarece.

Segundo Brenno Barreto, presidente do SergipeTec, um dos grandes benefícios de vivenciar o Hackatur foi a possibilidade do erro para ir em busca da excelência nas propostas. “O grande desafio das equipes foi de pensar fora da caixa, com a oportunidade de contar com mentores e especialistas na construção das soluções tecnológicas. O Sebrae e o Governo do Estado estão de parabéns pela realização”, avalia.

Premiação

A equipe que conquistou o 1º lugar, ganhou participação na 5ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), que acontece nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo. O evento é considerado um dos mais importantes sobre startups da América Latina.

Já a equipe que ficou na 2ª colocação conquistou participação na Missão Técnica ao Porto Digital, ainda em 2019, em Recife (PE). Os participantes que alcançaram o 3º lugar, ganharam participação no Seminário Empretec, em Aracaju, cuja metodologia da ONU oferece o desenvolvimento das características empreendedoras e a busca por novas oportunidades de negócios.

Fonte e foto assessoria