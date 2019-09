Homem é preso após espancar a própria mãe e irmã dentro de hospital em Aracaju

17/09/19 - 11:22:05

Um homem que não teve seu nome revelado, acabou sendo preso após espancar a mãe e a irmã dentro de um hospital em Aracaju

As informações são de que o homem teria entrado no Hospital Cirurgia, na manhã desta terça-feira (17) e, ao localizar a mãe em um leito, ele tentou agredi-la. A filha da idosa e irmão do agressor tentou evitar, mas acabou sendo barbaramente espancada.

Populares contam que o elemento foi contido por seguranças da unidade hospitalar que agiram rápido e imobilizaram o homem.

A mãe foi atendida dentro do hospital, já a irmão teria sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), já que apresenta vários ferimentos no rosto.

Em seguida, uma equipe da polícia militar que esteve no local e fez a detenção do acusado.