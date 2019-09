HOMEM MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

17/09/19 - 08:53:33

Um homem identificado como Renato Silva Santos, 34 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16) após entrar em confronto com policiais do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati) e do 9º Batalhão de Polícia Milita no município de Carmópolis.

Os policiais foram informados da localização de Renato e, ao chegarem ao local, foram recebidos com tiros. Na troca de tiros, o homem foi alvejado. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), esteve no local e recolheu o corpo.