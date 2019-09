Luísa Sonza: “São raros os dias em que acordo feliz”. Cantora é casada com Whindersson Nunes e publicou resposta em tom de desabafo no Twitter

17/09/19 - 20:28:01

Luísa Sonza usou as redes sociais para responder, em tom de desabafo, uma fã no Twitter nesta terça-feira (17). A seguidora em questão havia mandado uma mensagem para a cantora falando sobre sua vida.

“Acordei feliz”, disse Luísa. “Se eu fosse perfeita, rica, recebendo mimos diariamente e casada com a pessoa que eu amo acordaria sempre assim”, respondeu a internauta. “Tenho tudo isso e são raros os dias que acordo feliz, concluo que nossa felicidade não depende de nada externo e sim interno… Nossa mente é nosso pior inimigo”, escreveu em seguida a cantora. Em outro tweet, Luísa escreveu: “Acho que o pior inferno que existe é dentro da nossa própria mente”.

A cantora é casada com Whindersson Nunes, que enfrentou a depressão recentemente e comentou o apoio de Luísa. “Minha esposa me ajudou muito. Ela é uma mulher incrível. Quando a gente tiver um filho, vai ser bem criado. Vai vir com a cabeça boa”, disse ele na época.

Fonte/Foto: globo.com