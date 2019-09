MACHADO ACOMPANHA D. MARIA EM REUNIÕES PARA LIBERAÇÃO DE EMENDAS

17/09/19 - 21:29:52

O presidente regional do DEM em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado, acompanhou a senadora Maria do Carmo Alves em reuniões realizadas em Sergipe. Trataram da liberação de emendas parlamentares do orçamento de 2020 para municípios e instituições.

Na Codevasf foram discutidas a possibilidade de destinar recursos para projetos que vão beneficiar diversos municípios sergipanos, como Gararu, que tem sofrido com a falta de água.

Maria do Carmo, que representa o DEM de Sergipe no Senado, assegurou a destinação de recurso para diversos projetos da Prefeitura Municipal de Aracaju.

José Carlos Machado e a senadora Maria do Carmo também estiveram no Instituto Lourival Fontes, que realiza um importante trabalho de assistência à jovens e vem passando por dificuldades e na Legião Feminina de Combate ao Câncer, que também receberá investimentos.

Em breve, os recursos serão assegurados e encaminhados.