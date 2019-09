Parceria capacita profissionais dos 75 municípios em Triagem Neonatal

17/09/19 - 13:51:58

Em Sergipe, é no HU-UFS que funciona o Serviço de Referência em Triagem Neonatal.

Profissionais de saúde dos 75 municípios sergipanos participam nesta terça-feira, 17, do Seminário de Triagem Neonatal. O evento é conduzido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e pela Secretaria de Estado da Saúde.

Em Sergipe, é no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que funciona o Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN). Por isso, diversos profissionais do HU, que integram o SRTN, estão responsáveis pela capacitação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes na coleta para o Teste do Pezinho em todos os municípios do estado.

Responsável pela busca ativa de casos suspeitos da doença, confirmação diagnóstica, tratamento e acompanhamento multidisciplinar especializado dos pacientes, o SRTN possibilita o diagnóstico precoce do hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, doenças falciformes e fibrose cística.

Qualidade de vida

A enfermeira Fábia Regina dos Santos, do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do HU, foi uma das palestrantes do evento. “O programa de triagem neonatal tem o objetivo de fazer o diagnóstico e o tratamento em menor tempo possível, para que essas crianças possam ter melhor qualidade de vida, evitando também consequências irreversíveis, como o retardo mental. A capacitação abrange a parte técnica, da coleta, e o conhecimento de todo o fluxo, a fim de que esses profissionais sejam multiplicadores em seus municípios”, resumiu Fábia.

O Seminário de Triagem Neonatal tem a parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que entra com toda a logística para convidar os municípios. De acordo com a Referência Técnica da triagem neonatal da SES, Mayanna Nascimento, a intenção é atingir o maior número possível de profissionais que lidam diretamente com a coleta para o teste do pezinho.

“Nosso objetivo principal é capacitar na questão da coleta, nos tipos de doença que podem ser detectadas precocemente e, claro, sensibilizar nossos colegas para um assunto que é tão importante para as famílias dessas crianças”, destacou Mayanna.

“É um dia para palestras sobre doenças congênitas, sobre como são feitas as coletas, tem a parte de assistência social, com o acolhimento das crianças no HU, a judicialização, ou seja, explicar a que essa criança tem direito, e orientação às pacientes no pré-natal sobre a importância do diagnóstico precoce e sobre todo o acompanhamento que o HU oferece”, complementou.

SRTN

Além da enfermeira Fábia Regina, outros profissionais do HU-UFS participam do Seminário de Triagem Neonatal, como a enfermeira Nolita Azevedo, falando sobre fluxograma do serviço; a nutricionista Anne Jardim Botelho, abordando fenilcetonúria; as assistentes sociais Maciela Rocha e Cásia Ribeiro e a médica Daniela Góis. Técnicos do serviço também fizeram demonstrações práticas da coleta.

No HU-UFS, muitos profissionais atuam para que o Serviço de Referência em Triagem Neonatal funcione. As coletas de sangue que chegam ao HU para análise são provenientes das Unidades Básicas de Saúde e das maternidades, sendo que existe uma parte envolvida no diagnóstico, com farmacêuticos e técnicos em laboratório, e outra ambulatorial. A depender do resultado, a família é convocada, acolhida e encaminhada para o tratamento.

Atualmente, o HU atende aos 75 municípios sergipanos, realizando uma cobertura de mais de 85% dos testes realizados pela rede pública. Para isso, existe uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, o que inclui capacitações anuais dos profissionais de todos os municípios.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Foto assessoria

Por Andreza Azevedo