Policiais do DHPP prendem em São Paulo mulher acusada de homicídio em Aracaju

17/09/19 - 15:20:12

Policiais do DHPP, com apoio de policiais civis de Olimpia (SP), prenderam na segunda-feira (16) Patrícia Matos dos Santos, 39 anos, mais conhecida “Galega”. A suspeita patricou um homicídio no dia 06 de abril deste ano, no bairro Santa Maria, em Aracaju, contra a vítima Maria Izabel Nogueira Santos, 44 anos.

Segundo o delegado Mário Leony, as duas mulheres se conheceram no mercado municipal de Aracaju e a vítima foi convidada a visitar a casa da agressora no dia anterior ao crime, onde ambas beberam e consumiram cocaína. “Durante a madrugada as duas se desentenderam, foi quando Patrícia atingiu a vítima com 25 facadas, que chegou a falecer no local”, explicou.

O delegado acresceta que o êxito das investigações se deu em razão do trabalho integrado com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e o apoio operacional da Delegacia de Olímpia/SP, titularizada pelo delegado Marcelo Pupo de Paula, que deu cumprimento ao mandado de prisão decretado pela 5ª Vara Criminal de Aracaju.

Patrícia se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

A suspeita foi presa pela prática de homicídio ocorrido no dia 06 de abril deste ano, no bairro Santa Maria.

Informações e foto SSP