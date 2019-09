Prefeitura de Aracaju inicia vacinação antirrábica em postos fixos

17/09/19 - 05:53:13

Em continuidade ao trabalho de prevenção da transmissão da Raiva, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, 16, a vacinação antirrábica em postos fixos, ação que segue até do dia 27 deste mês, em pontos estratégicos da cidade. Neste primeiro dia, a vacinação foi realizada nos bairros Cidade Nova, Dom Luciano, Japãozinho, Coqueiral e Porto Dantas.

Gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena explica que os postos fixos ficam disponíveis das 8h às 12h e das 13h às 16h. De acordo com a programação da SMS, nesta terça-feira, dia 17, a equipe estará nos bairros Soledade e Lamarão; na quarta-feira, dia 18, será contemplado o bairro Santos Dumont; na quinta-feira, dia 19, continua no bairro Santos Dumont e abrange, também, o Jardim Centenário e Bugio; e na sexta-feira, dia 20, será a vez dos bairros são Conrado,Veneza I e II.

“Na próxima segunda-feira, dia 23, o posto fixo estará no bairro Aeroporto; na terça-feira, dia 24, no bairro Aruana e nos povoados Robalo, Areia Branca e Mosqueiro. Já na quarta-feira, dia 25, será a vez dos bairros 17 de março e Santa Maria. Na quinta-feira, dia 26, a atividade continua no bairro Santa Maria e, por fim, no dia 27, no bairro Jabotiana”, completa Marina Sena.

Postos Volantes

De forma paralela, acontece também a vacinação por emio dos Postos Volantes, até a próxima quarta, dia 18. “As equipes técnicas continuarão percorrendo as áreas de expansão dos bairros Jabotiana, Soledade e Capucho, aplicando as doses nos animais das residências visitadas, de casa em casa, para atender àqueles tutores que residem em áreas de difícil acesso aos postos fixos”, acrescenta a gerente do CCZ.

O cidadão que não conseguir levar o animal de estimação para tomar a vacina antirrábica, o Centro de Controle da Zoonose disponibiliza doses durante todos os dias úteis do ano. A unidade fica situada na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, no bairro Capucho, vizinho à sede do Ibama.

Fonte e foto SMS