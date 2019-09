Sem polêmicas, deputados fazem pequenos discursos durante a sessão na Alese

17/09/19 - 05:14:14

No pequeno expediente da sessão plenária desta segunda-feira, 16, o deputado Iran Barbosa (PT) prestou solidariedade aos sindicatos dos Correios do Brasil, e em especial aos trabalhadores dos Correios de Sergipe. O parlamentar frisou que a empresa entrou em greve por tempo indeterminado.

“Um acordo coletivo foi descumprido, e a retirada de Direitos também. A greve busca ainda o reajuste salarial, e os trabalhadores dos Correios não aceitam a proposta de reajuste de 0.8%”, disse Iran.

O deputado Georgeo Passos (PPS) também utilizou a tribuna para falar sobre audiência pública que foi realizada na manhã de ontem, 16, às 8h, no plenário da Casa Legislativa de Sergipe. A propositura da audiência foi promovida pelo deputado. Georgeo destacou que a lei nº 8.415, sancionada em maio de 2018, que garante a figura do Bombeiro Civil nas edificações, em áreas de riscos ou eventos de grande concentração pública, bem como a regularização de empresas e entidades prestadoras de serviços de prevenção e combate a incêndio em Sergipe, não está sendo respeitada.

“Vimos ocorrências de incêndios, como o que ocorreu recentemente no hospital no Rio de Janeiro, também no Rio o incêndio no clube do Flamengo. Aqui em Aracaju mesmo ocorreu o incêndio do Macro Supermercado. Portanto, em Sergipe a regulamentação dos bombeiros civis é urgente. Há uma celeuma entre os bombeiros militares com os civis, no que prejudica o trabalho. Espero que isso seja resolvido”, declarou.

Durante sessão, a parlamentar Kitty Lima (PPS) teceu críticas sobre atendimento do Hospital Hospital Regionais Amparo de Maria (HRAM), em Estância. A deputada esteve em nesta última quinta-feira, 12, em visitação ao hospital filantrópico e flagrou um parto sem o auxílio de profissionais de saúde.

“Eu ainda estou em choque com o que visualizei. Uma mulher entrou no hospital após ter dado a luz a uma criança ainda dentro de um carro e no hospital. Lá não havia um só médico para dar assistência à mãe e nem a criança”, declarou.

O deputado Zezinho Guimarães (MDB) registrou também, no pequeno expediente, que por motivo de viagem não participou de uma audiência que ocorreu na Casa Legislativa com as presenças do presidente da Sergás, Valmor Barbosa, e do secretário da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese) Luiz Hamilton Santana, e que por isso irá buscar respostas dos gestores sobre a não redução do gás em Sergipe que foi mencionada pela Petrobrás.

“A Petrobrás anunciou que até o mês de agosto o preço do gás, tanto industrial, de cozinha e veicular, teriam uma redução entre 11 a 17%. Eu não vi o preço do gás cair em Sergipe, e quero uma resposta dos gestores da Agrese e da Sergás”, avisou.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões