“Transtornos psicológicos que atingem PMs é um risco para sociedade”, diz vereadora

17/09/19 - 16:41:54

O preocupante levantamento de como anda a saúde mental dos policiais em todo Brasil, focando principalmente naqueles que trabalham diretamente com conflito feito por um programa de televisão, foi pauta da vereadora Emília Corrêa (Patriota), na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Segundo a parlamentar, a pesquisa constatou que pelo menos 43 PMs são afastados por dia no país em virtude de transtornos psiquiátricos. “A situação por si só já é preocupante, imagine, então, estarmos nos referindo à pessoas que exercem uma profissão cuja a missão é proteger o cidadão. É muito complicado”, lamentou.

Aparte

Em aparte, o vereador Américo de Deus (Rede) também externou sua preocupação com o assunto e, acrescentou, que muitas vezes o problema surge em decorrência da falta de estrutura de trabalho que a categoria enfrenta diariamente. “Li recentemente e fui procurar saber se de fato procede, fiquei surpreso em saber que nas cooperações os policiais não contam com apoio psicológico. Em muitas delas, a avaliação é feita apenas para o ingresso do profissional, mas não existem exames periódicos da tropa. Sem falar na falta de estrutura que eles têm que lidar e ainda arriscar a própria vida”, declarou.

Já o vereador Cabo Didi (Sem partido) afirmou que a situação é antiga e os gestores não dão atenção devida para a gravidade do problema. “Não é de hoje que isso acontece. A matéria foi a nível nacional, mas isso acontece aqui bem próximo da gente também e ninguém dá importância. São profissionais que estão diariamente nas ruas lidando com o perigo e não tem a valorização que merece. É muito triste”, pontuou.

Por Andréa Lima