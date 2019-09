ATENDIMENTO BIOMÉTRICO ITINERANTE ESTARÁ EM SÃO FRANCISCO

17/09/19 - 08:05:50

O Tribunal Regional de Sergipe está disponibilizando o Atendimento Biométrico Itinerante (ABI) até quarta-feira (18) na cidade de São Francisco.

O município de São Francisco-SE recebe o Atendimento Biométrico Itinerante (ABI) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). O serviço será oferecido nos dias 16, 17 e 18 de setembro. De acordo com o juiz titular da 19ª ZE, Dr. Evilásio Correia Filho,o eleitor deve comparecer munido de documento oficial com foto (também é o possível apresentar certidão de nascimento ou casamento) e comprovante de residência atualizado (conta de água, de luz, de telefone, etc.).

Nos dias 16 e 17, o atendimentoocorre na sede da prefeitura de São Francisco, das 8h às 14h. Serão disponibilizados os serviços de revisão, alistamento (primeiro título), transferência e segunda via do título eleitoral. Para o alistamento eleitoral (primeira via do título de eleitor), se homem entre 18 e 45 anos, será necessário apresentar certificado de alistamento militar ou certificado de reservista.

No dia 18de setembro, os eleitores residentes no Povoado Nascença e adjacências, que atualmente votam no Centro de São Francisco, devem comparecer a Escola Municipal Getúlio Vargas com seus títulos eleitorais com o objetivo de serem transferidos para este colégio.

O atendimento itinerante é uma comodidade para que os eleitores possam resolver eventuais pendências perto de sua residência. O juiz informa que nas próximas eleições não será disponibilizado transporte para os eleitores que moram em locais onde exista seção de votação em funcionamento.

Informações e foto TRE/SE