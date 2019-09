Trecho da Avenida Beira Mar continua em meia pista nesta quarta-feira, 18

17/09/19 - 17:00:02

Em continuidade à obra de recuperação total da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, os serviços no local, nesta quarta-feira, 18, serão desenvolvidos em apenas uma frente de trabalho. Portanto, apenas um dos lados da via – sentido Praia/Centro – ficará em meia pista, das 5h às 17h. No local, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) orientarão os condutores durante todo este período.

O serviço de fresagem – retirada do pavimento asfáltico da via – será executado entre a Rótula do Caju e a avenida Francisco Porto, ou seja, sentido Praia/Centro. Para tanto, a Prefeitura indica o uso de rotas alternativas para quem estiver na região Sul, em bairros como Coroa do Meio, Atalaia, Aruana, Aeroporto e Zona de Expansão, já que o fluxo de veículos ficará intenso e o trânsito mais lento.

Rotas alternativas

Apesar de não haver bloqueio total na avenida Beira Mar, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, os condutores podem recorrer às avenidas José Carlos Silva, antiga Heráclito Rollemberg, Tancredo Neves, Hermes Fontes, Augusto Franco e Ministro Geraldo Barreto Sobral para ter acesso ao Centro da cidade e evitar um congestionamento.