Trecho da avenida Beira Mar ficará em meia pista nesta terça-feira, 17

17/09/19 - 05:00:29

Em continuidade à obra de recuperação total da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, a execução dos serviços, nesta terça-feira, 17, será feita em duas frentes: no sentido sul da via, entre o cruzamento da avenida Francisco Porto à Rótula do Caju e, no sentido norte, da Rótula do Caju à avenida Francisco Porto.

Para isso, o tráfego no local ficará em meia pista, das 5h às 17h, e o trânsito na região será orientado por agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), durante todo este período.

Com o avanço da obra, na quarta e quinta-feira, dias 18 e 19, o serviço será executado somente no sentido norte da avenida Beira Mar, quando as equipes estarão trabalhando do cruzamento da Francisco Porto à avenida Anísio Azevedo e da Rótula do Caju à Francisco Porto.

Rotas alternativas

Apesar de não haver bloqueio total na avenida Beira Mar, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue do Centro da cidade com destino à região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans. Já quem sai da região das praias para o Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva e Tancredo Neves.

Fonte e foto SMTT