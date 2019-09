Vereadores de Aracaju participam de posse do Sindicato dos Jornalistas

17/09/19 - 13:57:02

Representando a Câmara Municipal de Aracaju (CMA), os vereadores Américo de Deus (Rede) e Elber Batalha (PSB) participaram, ontem, 16, no auditório da CAASE/OAB, da solenidade de posse do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR).

Com auditório lotado por jornalistas, profissionais da comunicação, representantes de empresas de comunicação e sociedade civil organizada, também foram empossados os novos membros da Direção Executiva, Conselho Fiscal, Comissão de Registro e Fiscalização Profissional e da Comissão de Ética, Direitos Humanos e Liberdade de Expressão.

Américo de Deus desejou sorte à nova diretoria eleita do Sindijor e apostou na continuidade da postura de luta contínua e independência das gestões anteriores. “Tenho certeza que esta nova diretoria se manterá na linha da luta por valorização desta categoria, tão importante para sociedade, como também se manter na luta com as demais categorias e torno de outras bandeiras que interessam a todos nós”, apostou.

Para Elber Batalha, lutas caras para os trabalhadores, como a luta por formação e crescimento na carreira acompanhado de melhoria nos salários são também dos jornalistas e, por isto, acredita que as lutas dos profissionais jornalistas interessam a toda a sociedade. “Precisamos cada vez mais assegurar a liberdade de imprensa e o exercício livre do trabalho dos jornalistas como pressupostos essenciais para a manutenção da nossa ainda frágil democracia”, afirmou.

Em seu discurso de despedida, o jornalista Paulo Sousa, ex-presidente do sindicato, fez um balanço de suas ações e desejou boa sorte ao novo presidente. Ele reforçou a importância da renovação e da construção de um sindicato cada vez mais forte. “A renovação é importante, ainda mais quando essa renovação é construída na base. E a nova direção que assume nos traz tranquilidade, pois sabemos da sua responsabilidade e do seu compromisso com a nossa categoria. Tenho certeza que o colega Edmilson Brito vai dar continuidade ao que já foi construído pela nossa gestão e avançar em outros pontos importantes”, disse.

Segundo Edmilson Brito, eleito presidente, uma das suas bandeiras será a valorização, em todos os âmbitos, da categoria. “Nós queremos valorizar o piso dos jornalistas, criar convênios, além de aproximar o sindicato dos profissionais de comunicação”, destacou. Ainda segundo ele, sua atuação promete regionalizar a categoria, aproximando-a dos principais prêmios.

Prestígio

A posse da nova Diretoria foi prestigiada por jornalistas, profissionais da comunicação, empresários de empresas de comunicação, ex-governador Jackson Barreto, e representantes sindicais e da sociedade civil organizada, como CUT, OAB, entre outros.

Foto China Tom

Por Abrahão Crispim