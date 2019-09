Ex-senador Valadares é barrado ao tentar visitar ex-prefeito Manoel Sukita em presídio

18/09/19 - 11:32:44

O ex-senador Antonio Carlos Valadares foi barrado na manhã desta quarta-feira (18) na entrada do presídio de Nossa Senhora da Glória, ao tentar se encontrar com o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita.

As informações passadas à redação são de que o senador chegou ao presídio para supostamente fazer uma visita ao ex-prefeito, porém como hoje não é dia de visitas aos internos, o ex-senador acabou sendo barrado na portaria.

Mas o encontro acabou acontecendo, já que segundo a informação, após a negativa para a entrada, Valadares então se apresentou como advogado do preso, e com isso a sua entrada foi liberada pela direção do presídio. O que não se sabe é se Sukita aceitou conversar com o ex-senador.

Não se sabe qual foi o teor da conversa, caso tenha ocorrido, já que Sukita se tornou adversário e inimigo do ex-senador, após acusar o senador de falsificar sua assinatura no episódio que culminou com a cassação de Sukita que acabou se elegendo deputado estadual, sendo um dos mais votados.