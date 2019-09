1º Trilhão Cidade Histórica: acontecerá dia 20 de outubro em São Cristóvão

18/09/19 - 15:19:36

Pela primeira vez, os apaixonados pelo ciclismo irão percorrer pela 4º Cidade Mais Antiga do Brasil. O evento, intitulado por 1º Trilhão da Cidade Histórica, é realizado pelo grupo de pedaleiros “Bisicopatas”, com a união de outros grupos São-cristovenses.

Nos bastidores da organização está Fábio André e Fábio Fontes, profissionais de Educação Física e coordenadores do centro de treinamento da Guarda Municipal de Aracaju.

O trilhão ciclístico acontecerá 20 de outubro (domingo), com concentração, às 7 horas, na praça São Francisco, patrimônio da humanidade, e fará um trajeto de 30 km que possibilitará visualizar as belezas naturais de São Cristóvão. Contará ainda com o apoio mecânico, logístico, base médica, fixa e móvel, além de um café da manhã no início e vários pontos de hidratação

Segundo Fábio André, pretende-se obter um contexto diferente durante o evento, inserindo apresentações culturais e pré-divulgação do Festival de Artes de São Cristóvão. “Talvez teremos um grande apoio da Prefeitura de São Cristóvão e realizaremos um contexto diferente, com apresentações culturais, como se fosse um encarte do FASC”, relatou.

As inscrições estão sendo realizadas pelo site ( https://www.sympla.com.br/1-trilhao-cidade-historica__649431 )e tem um valor simbólico de R$10, entretanto, os organizadores estão tentando uma negociação para que sejam gratuitas.

Benefícios da prática do ciclismo:

Não é novidade para ninguém que a prática regular do ciclismo, como de outros exercicíos físicos, traz inúmeros benefícios a saúde e melhora a qualidade de vida.

Os principais benefícios desta modalidade são: o alívio do estresse e de tensões do cotidiano, aumento da capacidade aeróbica, melhora o condicionamento físico e auxilia nos sistemas respiratório, cardíaco e vascular e na eliminação de gordura. Além destes, ajuda na redução do colesterol e da pressão arterial, no controle do diabetes e da obesidade e fortalece os músculos dos membros inferiores.

Por Luísa Passos – Imprensa 24h