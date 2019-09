A CPI fadada ao fracasso

Não daria para imaginar os tribunais superiores sendo submetidos a uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal. Tem que se reconhecer que a CPI da Toga surgiu como surpresa, em meio a políticos de todos os mandatos, inclusive os que estão senadores. Não há dúvida que foi uma ousadia e, quem a assinou, tem folha corrida absolutamente limpa nessa estrutura política cheia de vícios, de oportunismos e até de delinquência.

Era claro que contra a CPI da Toga todos se uniriam. Esquerda, direita, os centros e até os que chegaram virgens no ‘puteiro’. A prática política não serve para aqueles que não tem pruridos em se deixar seduzir. O campo é vasto para cair de quatro por ofertas que vislumbrem Poder. Ficar de mal com quem pode levar adiante ou engavetar um deslize através do mandato que exerce, não parece inteligente, nem patriótico e muito menos consegue a simpatia do povo.

O voto de cada ministro vale por milhões de teclagens nas urnas em período eleitoral. E, como acontece em todo poder que se preze, nem sempre o correto supera o mal feito. A interpretação dos fatos, dentro de uma corte naturalmente bem conectada nos mesmos princípios e objetivos, pode fazer do corrupto um honesto, um cidadão de bem e até inverter suas maldades e inocentá-lo, mesmo que tudo esteja absolutamente provado da sua culpa real. E assim segue quem está nesse jogo sujo onde o que menos valem é a seriedade, a honestidade e o trabalho voltado para o povo.

Lógico que na política existem amplas exceções. Mas mesmo essas temem um dia cair nas mãos dessa corte ‘imexível’, que decreta o que está certo ou errado, independente da constituição federal e de códigos que expõem tantas e quantas leis necessárias para prender ou soltar. Lógico que uma “CPI dos Delegados” não funcionaria jamais, assim como de outros segmentos que têm habilidades com leis que não determinam, mas se deixam interpretar, às vezes uma dizendo a mesma coisa que outra, mas ao contrário.

Apesar do ‘paredão’ a que se submeteu a ‘CPI da Toga’, antevista com pessimismo para aprovação no Senado, deu nome a um novato que entrava com a certeza de que ascendia politicamente no mandato via um ato polêmico: senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Chamou a atenção da mídia pela ousadia, mas pode se tornar esquecido caso não produza outro fato que leve a atenção de colegas, que temem ação do STF, ou com a mídia comprometida com que tem rabo preso.

O Brasil é o País das frustrações. Onde a corrupção une ideologias de esquerda e direita onde só não está envolvido quem não nasceu. O exemplo maior é a Lava Jato, que neste momento se transformou, por todos que se locupletaram ou pensam em se locupletar, um antro de ‘bandidos’. Infelizmente é esse o País que, muitas das vezes, faz do seu povo conivente e aplaude ladrões.

Viagem à Europa

O governador Belivaldo Chagas, junto com outros que integram o Consórcio Nordeste, visitam quatro países da Europa, entre eles Alemanha, durante 12 dias [de 16 a 28 de novembro].

*** Dará continuidade ao processo de apresentação dos potenciais da região e para a formação de parcerias entre esses quatro países,

Prefeitos se articulam

Alguns prefeitos de Sergipe começam a se articular para a formação de bloco por região para fazer suas reivindicações e discutirem problemas em conjunto, assim como fazem os Governadores do Nordeste.

*** O maior problema são as questões políticas paroquiais, que os prefeitos terão que superá-las a todo custo.

*** Alguns consideram tarde a formação desses blocos em razão da proximidade das eleições.

Maioria favorável

Poucos partidos e parlamentares vão se manifestar contra o projeto que altera regras do fundo eleitoral, facilitando o caixa dois.

*** Entre outras bizarrices, teve o apoio de 15 partidos, incluindo o PSL. Também apoiam: PT, PP, MDB, PTB, PL, PSD, PSB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, PROS, PCdoB e PV.

Ideia de investigar

Em entrevista à Veja sobre a CPI Lava Toga, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse que “persistimos com a ideia de investigar atos determinados praticados por membros da cúpula do Judiciário”.

*** E continua: “isso por acreditar que, em uma democracia, não pode haver uma casta privilegiada que não pode ser investigada”.

Ameaças a Rodrigo

Está registrada na Secretaria de Segurança a ameaça sofrida pelo deputado Rodrigo Valadares. Foi feita por telefone com a exigência de 50% do salário que o parlamentar recebe.

*** Segundo o registro, trata-se de um suplente que considera que titular só foi eleito em razão dos votos que ele (o suplente) tivera em 2018.

Levada a sério

Rodrigo recebeu a solidariedade dos colegas e um deles disse que a reação de Tarantella porque perdeu o PSL nas emissoras de rádio, não causava risco, “mas uma ameaça velada por telefone é diferente”.

*** O presidente da Assembleia, Luciano Bispo, também deu todo apoio a Rodrigo e, como presidente, o acompanhou à Secretaria da Segurança para que ele prestasse queixa.

Não vê facilidades

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que não viu facilidade para o caixa 2, no texto que altera o Fundo Eleitoral e acha justo o pagamento de advogados através dele.

*** – Todo partido precisa de apoio jurídico. A legislação está sendo atualizada a toda hora e é necessário acompanhamento por um advogado, disse

Correção nas contas

Segundo ainda o deputado federal Fábio Mitidieri, houve críticas até ao fato de “permitirmos correção na prestação de contas”.

*** E mais: “até o imposto de renda pode ser corrigido, mas a prestação de contas não pode?” Perguntou ele.

Alteração é retrocesso

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) admite que a alteração na questão do Fundo Eleitoral é um retrocesso e vai prejudicar bastante. “Além disso, aponta para um cenário de política já combatida”.

*** Segundo Laércio, “mais uma vez a sociedade assiste tudo isso e faz um mau julgamento dos políticos”.

Buscando recursos

Laércio Oliveira esteve ontem no Ministério da Educação para tratar sobre liberação de recursos do FNDE para três municípios do Estado.

*** Laércio tem mantido conversas com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), mas de forma rápida e sem tratar de composições ou alianças.

Rodrigo desmente

O deputado Rodrigo Valadares disse ontem que “não é verdadeira a informação de que esteja pleiteando o SPU em Sergipe. Nunca tratei desse assunto com ninguém do governo federal ou do PSL.”

*** Rodrigo está em Brasília, cumprindo uma agenda de visitas a alguns órgãos e a deputados.

Grupo tem reunião

O grupo que defende uma nova forma de fazer política, liderado por Alessandro Vieira, está marcando uma nova reunião para definições que envolvem eleições futuras.

*** Segundo informação de um dos seus integrantes, a reunião será de alinhamento para manter o pessoal e fazer estratégias para o futuro.

Mantém insistência

O grupo ainda insiste para que a delegada Daniela Garcia seja candidata à prefeita de Aracaju, mas ela resiste e mantém a posição de que é delegada.

*** Daniela inclusive vai bem nas pesquisas realizadas pelo grupo. Aparece como o melhor nome.

*** A delegada esteve em Curitiba acompanhando o ministro Sérgio Moro e ocupa um cargo destacado no Ministério da Justiça e Segurança.

Espera mandato

O vereador por Itabaiana Vardo da Lotérica disse ontem que está esperando o mandato de deputado estadual, que perdeu por dois votos a menos.

*** Não quis se estender sobre o assunto e pediu que procurasse o seu advogado Manuel Cacho.

*** Vardo disse que estava melhor “do que ontem” e lembrou que “só existem três coisas que quanto mais velhos melhor: fumo, vinho e Vardo da Lotérica”.

Agora os trâmites

O pedido de desfiliação do deputado Gilmar Carvalho do PSC vai começar a tramitar. O primeiro a ser citado será o partido, para fazer a sua defesa.

*** Depois segue para o Ministério Público Eleitoral e retorna para que o juiz dê sua decisão. Ainda não há prazo previsto para conclusão.

Um bom bate papo

Turismo em Sergipe – Ações de divulgação do Turismo sergipano em Brasília e Belo Horizonte foram destaque no site do Ministério do Turismo.

D. Maria visita – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) começa a circular em Aracaju e visitar várias entidades que ajudou a funcionar na Capital.

Sobre eleição – Por onde passou perguntas sobre sua candidatura à Prefeitura de Aracaju foram feitas por várias pessoas que já votaram nela.

Boa disposição – A senadora Maria do Carmo evita falar sobre sucessão municipal, mas demonstra muita disposição para retornar aos palanques.

Mais silenciosas – As conversas sobre sucessão municipal estão ficando cada vez mais silenciosas, embora se mantenha a frequência entre os grupos.

Pode acontecer – Acontece ainda esta semana uma conversa entre o prefeito Edvaldo Nogueira e membros do PRB. Pode acontecer adesão.

Maior unidade – O Fórum do Governadores do Nordeste começa a mostrar projetos e não dura muito para exibir bons resultados. Há maior união entre os Estados.

Perigo na delação – Segundo a revista Fórum, executivo da Odebrecht que disse ter pago R$ 50 milhões a Aécio Neves é encontrado morto.

Fábio cobra – Deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE) comenta e cobra resultados do programa ‘Médicos pelo Brasil’, sobretudo em relação à região nordeste.