Acelera Microcrédito será realizado no município de Nossa Senhora do Socorro

18/09/19 - 09:45:41

O Banco do Nordeste realiza, nesta sexta-feira (20), o evento Acelera Microcrédito no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação integra a série anual que leva à população, gratuitamente, serviços e atendimento negocial. O ponto de encontro será o canteiro central da Avenida Um, no Conjunto João Alves Filho. Das 9h às 16h, a ação vai oferecer apresentações culturais e atendimento da equipe dos programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo.

Em Sergipe, R$ 279,5 milhões foram aportados para microfinanças urbanas, em 2018. Este ano, em agosto foi atingida a marca de R$ 200 milhões desembolsados em mais de 100 mil operações realizadas. E na área rural, o microcrédito contratou R$ 94,2 milhões no ano passado e mais de R$ 57 milhões até o fim de agosto.

Serviço

O quê: Acelera Microcrédito do Banco do Nordeste

Quando: 20 de setembro, das 9h às 16h

Onde: Avenida Um, Conj. João Alves Filho – N. S. do Socorro (próximo à Assembleia de Deus Missão)

Banco do Nordeste