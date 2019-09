APROVADO DEBATE SOBRE O FECHAMENTO DO ESCRITÓRIO DA PETROBRAS EM SERGIPE

Foi aprovado na sessão desta terça-feira, 18, o requerimento de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB), convidando o diretor do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plástico nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro), Bruno César Saraiva Dantas para um pronunciamento durante Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Em data a ser definida, o sindicalista terá a oportunidade de debater com os parlamentares, ações que evitem o fechamento do escritório da Petrobras em Sergipe. A possibilidade de fechamento do escritório da estatal, localizado à rua Acre, em Aracaju, foi suscitada após a empresa estar avaliando medidas de redução de custos, a exemplo da desocupação de imóveis.

“Nós já estamos com um índice de desemprego muito grande e à medida que esse escritório da Petrobras em Sergipe migra para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, nós vamos ter uma perda grande na economia do nosso estado, sem contar que teremos em torno de quatro mil trabalhadores desempregados.”, entende.

Desemprego

Maria Mendonça afirmou que a situação é gravíssima e requer urgentemente uma posição política firme. “É preciso que o governador de Sergipe, a bancada federal, a bancada estadual, enfim, todos estejam envolvidos e engajados em defesa da manutenção da sede da Petrobras no nosso estado”, acredita.

A deputada acrescentou ser importante a presença do representante dos trabalhadores da estatal na Alese, para discutir o assunto com os deputados, no sentido de discutir ações que visem o fechamento do escritório da Petrobras em Sergipe.

“O nosso requerimento aprovado hoje é para que o presidente do Sindipetro compareça à Assembleia no sentido de discutir essa situação. Segundo a assessoria jurídica, não tem horário disponível para esta ou a próxima semana, mas eu pedi que vejam com carinho a possibilidade de postergar um dos atos da próxima semana e garantir esta sessão especial”, complementa.

Maria Mendonça também deu entrada em uma Moção de Apelo à Presidência da Petrobras, Roberto Castello Branco e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, visando a manutenção do escritório da empresa em Sergipe.

