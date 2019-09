APROVADOS NO CONCURSO PARA GUARDAS PRISIONAIS COBRAM CONVOCAÇÃO

18/09/19 - 13:38:25

Os 397 aprovados no concurso realizado pelo estado para guardas prisionais, estão cobrando do governo uma informação sobre quando será feita a convocação.

Um dos aprovados, telefonou para pedir que fosse feito o questionamento ao governo, quando esses aprovados serão convocados. “Nós fizemos o concurso, fomos aprovados e além disso, já fizemos todos os preparativos para assumirmos nossa função. Estamos pronto para o trabalho, porém continuamos aguardando uma posição do governo”, explicou.

Ainda segundo ele, os aprovados foram surpreendidos com a divulgação do Diário Oficial que publicou, a renovação por mais um ano do contrato com a empresa Reviver, hoje responsável pela segurança nos presídios. “Nós mos pegos de surpresas com a divulgação. Quando a gente acreditava que já ia ser chamado, o que a tente vê é que a empresa vai continuar. São homens e mulheres que se prepararam e que aguardam a convocação”, afirmou.

Até o momento não há informações sobre quando o governo pretende convocar os candidatos aprovados.