Auto escolas do estado de Sergipe vão receber premiação regional

18/09/19 - 05:41:19

Auto escolas e instrutores de Sergipe estão entre os vencedores do Prêmio Nacional SuperPrático 2019, que será entregue nesta sexta-feira, 20, a partir das 10 horas, em cerimônia na sede do CPTran.

O Prêmio Nacional SuperPrático 2019 é a única premiação do Brasil que reconhece a formação de condutores realizada por instrutores e pelos Centros de Formação de Condutores (CFC’s). Ao todo serão realizadas premiações em sete estados do país no mês de setembro. O prêmio é uma parceria entre os Detrans de vários estados, o Instituto Via e a Vsoft Tecnologia.

“Ações como essa buscam a melhoria da segurança e a qualidade da formação de condutores, aprimorando as estatísticas para planejamento de atividades, pesquisas e outras ações”, explica o presidente do Instituto Via, João Eduardo Moraes de Melo, uma das maiores autoridades no assunto no país. O Instituto Via é uma entidade criada para ampliar o debate em todo país sobre Segurança, Saúde e Educação no Trânsito, tendo como fio condutor o uso da tecnologia da informação.

Totalizando mais de R$ 12 mil em premiações apenas na edição sergipana, o Prêmio Nacional SuperPrático qualifica a formação de condutores e contribui efetivamente para a redução de mortes e acidentes. O prêmio é baseado nos dados extraídos do sistema de transmissão eletrônica de dados SuperPrático e contempla as auto escolas e instrutores que tiveram destaque na formação de motoristas e no uso da tecnologia como ferramenta de controle da qualidade das aulas.

“Qualificar o processo educativo e aperfeiçoar a formação de condutores significa contribuir efetivamente para redução de mortes e aqueles que ficam sequelados por acidentes de trânsito no Brasil”, explica Pedro Alves, diretor de tecnologia da empresa provedora da solução. Atualmente, o Brasil é o quinto país mais violento do mundo no trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Serviço

Prêmio SuperPrático 2019

Onde? Sede do CPTran – Rua Moizete Leite Mendonça, 1-67 – Ponto Novo, Aracaju

Quando? Sexta-feira, 20/09, a partir das 10 horas

Fonte e foto assessoria