Deputados participam de solenidade alusiva a Semana Nacional de Trânsito

18/09/19 - 13:22:59

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) e o deputado estadual Talysson de Valmir (PR), participaram na manhã desta quarta-feira, 18, a convite do Governo do Estado de Sergipe, através do Detran/SE, juntamente com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, de solenidade alusiva a Semana Nacional de Trânsito, que tem o objetivo de promover ações de conscientização voltadas ao trânsito, bem como a diminuição do índice de acidentes.

Na ocasião, os parlamentares foram homenageados recebendo uma placa de Amigo do Trânsito, pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

O presidente Luciano Bispo, em sua fala, destacou e parabenizou o papel da Segurança Pública. ” Parabenizo a todos os que fazem a Segurança Pública de Sergipe e do Brasil. A Alese está a disposição de todos vocês, é nossa obrigação fazer essa parceria”, frisou

Ainda na oportunidade, Bispo chamou à atenção para as reformas. Para ele, as reformas tributária, política e previdenciária são de fundamental relevância para o crescimento e desenvolvimento do país. “Não podemos ter medo de enfrentar. Não podemos ver nossos filhos se formarem e não terem emprego. É preciso dar apoio aos deputados da bancada federal de Sergipe que estão a favor das reformas “, ressaltou o presidente da Alese, Luciano Bispo

A solenidade foi realizada na Praça de Eventos Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Contou com a participação de todas as instituições ligadas ao trânsito: GTA, Cptran, Bprv, Smtt, Samu e Polícia Rodoviária Federal, além de outras autoridades do executivo, legislativo e judiciário.

Foto: Alex Barbosa

Por Luciana Botto – Rede Alese