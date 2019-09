Drama! Georgeo externa “frustração” com o “chegou para resolver” de Belivaldo!

18/09/19 - 10:06:17

Quando o líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), decidiu subir à tribuna daquela Casa, nessa terça-feira (17), esperava-se qualquer coisa, menos uma “autocrítica” dele que, desta vez, não se limitou a apenas questionar e cobrar do governo de Belivaldo Chagas (PSD), mas também do próprio Parlamento Estadual. Em seu segundo mandato, Georgeo não escondeu a “frustração” com a falta de respostas da gestão que, segundo ele, não consegue colocar em prática o “chegou para resolver” propagado na campanha.

Georgeo externa que, para ele, a sociedade não se sente representada, de uma forma geral, pela maioria dos deputados estaduais e, muito menos, pelo governo local. Ele reiterou algumas vezes que havia muita expectativa sobre o atendimento das demandas da população, mas em tom quase que dramático ele lamenta que os resultados não se efetivam nunca! Chegou a dizer que, em alguns momentos, as pessoas insatisfeitas costumam confundir as obrigações do Executivo e acabam responsabilizando o Legislativo.

“Infelizmente nós não conseguimos avanços com a população. Não conseguimos melhorar a vida das pessoas. Isso vem sendo martelado aqui dentro do plenário ou em nossos gabinetes“, desabafou o deputado, acrescentando que sobre a situação das rodovias estaduais ninguém aguenta mais tantos discursos e indicações, mas a resposta é sempre a mesma do governo: não se tem dinheiro. “Queremos produzir algo de concreto“. O “desabafo dramático” do parlamentar que representa a oposição na Alese é sim preocupante.

Georgeo trouxe à tona a verdade sobre o processo de hibernação da Fafen, lembrando que foram realizadas audiências públicas e debates em Laranjeiras, Aracaju e em Brasília (DF), mas reconheceu que nada mudou, que as coisas continuam do mesmo jeito. Foi ainda mais além de falou da situação do Hospital Amparo de Maria, que se arrasta já por quase 15 anos e que, semana passada, uma comissão de parlamentares que visitava a unidade presenciou o nascimento de uma criança na porta da maternidade, que é a “referência” na região.

O deputado seguiu com seu “drama” externando diversas falhas na Educação Pública de Sergipe. Em visita que fez uma unidade escolar em São Cristóvão, presenciou que mais de 400 alunos ficaram sem merenda porque a servidora responsável estava ausente há oito dias. Externou as condições degradantes em que se encontram as salas de aula, muitas concentrando alunos de séries e faixas etárias diferentes. Registrou uma escola que está fechada há dois anos esperando uma reforma e que, mesmo em Aracaju, a obra do Atheneu se arrasta! “Estamos brincando com a Educação“, desabafou.

Em síntese, Georgeo Passos não faz a “crítica pela crítica”, ele se revela perplexo com as deficiências do poder público que, segundo ele, estagnou! E, olhando para o plenário da Alese, questionou: “estamos fazendo o quê, aqui? O que adianta a gente ficar fiscalizando e cobrando se nada sai do lugar?“. A coluna espera que Georgeo e tantos outros parlamentares continuem sonhando, continuem acreditando, cobrando e fiscalizando. Mas a sociedade precisa despertar! Enquanto existe uma “vela acesa”, existe um “sopro de esperança”…

Veja essa!

O “galeguinho” Belivaldo Chagas encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa instituindo o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe, com abrangência sobre as redes estadual e municipais de ensino. O deputado e professor Iran Barbosa (PT) já se manifestou dizendo que seria democrático e necessário ouvir aqueles que estão na escola.

E essa!

Iran Barbosa emendou questionando: “houve participação da comunidade escolar, dos estudantes e de seus representantes, de professores e funcionários na sua formatação? Houve diálogo com os conselheiros estaduais de educação ou com as entidades que representam o magistério com relação a esse projeto? Se não houve participação democrática, o projeto perde legitimidade e terá dificuldade de aceitação”.

Olho nele!

Lembram-se do “escorpião do TCE”? Aquele que fica à espreita e só ataca pelas sombras? Depois de tentar desgastar o presidente Ulices Andrade, de pressionar os conselheiros Carlos Pinna e Susana Azevedo e questionar o conselheiro Carlos Alberto Sobral, agora ele direcionou seus “ataques” para a conselheira Angélica Guimarães. Por sorte já mandaram “dedetizar” o Tribunal…

Projeto Verão

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) anunciou o retorno do Projeto Verão em 2020, um ano eleitoral. Fala que era seu compromisso como foi com o Forró Caju, o Natal Iluminado e o Reveillon. Bom, os dois últimos eventos foram realizados pelo Setransp e o Forró Caju pelo empresário Téo Santana. Resta saber quem vai financiar o Projeto Verão…

Alô servidor!

Não custa lembrar que o prefeito Edvaldo Nogueira, em três anos de gestão, não concedeu um centavo de reajuste salarial para o funcionalismo da PMA. Tenta silenciar os servidores com o argumento de que paga dentro do mês trabalhado. Alega não ter receita para dar reajustes…

Engarrafamentos

Uma pergunta que não quer calar: quando um condutor comete algum equivoco na direção do veículo e é responsável por um congestionamento em via pública, ele deve ser penalizado e atuado no rigor da lei. Mas e quanto o prefeito transforma o trânsito da cidade em um “caos”, com muitos transtornos e conflitos, qual a penalidade que a Justiça vai impor a ele?

Zezinho Guimarães I

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) exaltou o sucesso do “Moda Mix”, evento realizado no Polo Têxtil de Itabaianinha há quatro anos e que ajuda a difundir o potencial dos municípios da região para o segmento da moda. O parlamentar entende que o estado de Sergipe deveria aproveitar melhor essa oportunidade que reuniu milhares de pessoas de sergipanos e turistas de outros estados.

Zezinho Guimarães II

“Esse tipo de evento é extremamente importante para o desenvolvimento da região. Moda não é só mostruário, moda é expressão da criatividade de um povo, é atitude e planejamento. Temos em Itabaianinha o mais importante polo industrial do estado, atraindo investimentos através de atacadistas de todo o país, gerando inúmeros empregos”, pontuou o deputado.

Tendência para Moda I

Guimarães exibiu um vídeo com depoimentos destacando alguns momentos do Moda Mix 2019 e parabenizou a capacidade dos organizadores e dos industriais da cidade, exaltando que outros segmentos ajudaram na realização. “Não apenas Itabaianinha, mas Tomar do Geru, Umbaúba, Cristinápolis e toda aquela região tem uma tendência impressionante para a moda. Estamos falando de 20 a 30 segmentos envolvidos. Santa Cruz e Toritama em Pernambuco começaram assim e hoje empregam mais de 150 mil pessoas”.

Tendência para Moda II

Por fim, Zezinho voltou a defender que o governo dê mais visibilidade e aproveite melhor este potencial para a moda da região. Ele falou do projeto Moda 4.0 que foi conhecer no Rio de Janeiro, recentemente, e que agora irá a São Paulo conhecer a iniciativa dos paulistas. “Várias pessoas estudam, se destacam e são convidadas para viajar por aí afora para trabalhar com costureiros renomados. Conheço vários estilistas sergipanos premiados nacionalmente. Umbaúba terá agora uma lavanderia industrial para ajudar a comercializar jeans. Lá se faz moda no conceito de planejamento e de atitude, como gestão de marca”.

Liberdade de Expressão

Quais os desafios atuais para a liberdade de expressão no Brasil? Como medidas governamentais em curso nas áreas da cultura, das artes e da comunicação afetam a nossa democracia? Para discutir e refletir sobre essas e outras temáticas, acontecerá nesta quinta-feira (19), o debate “Comunicação, Liberdade de Expressão e Democracia”. Organizada pelo Fórum Sergipano pelo Direito à Comunicação, a atividade é aberta ao público e acontecerá no auditório da CUT, a partir das 18 horas.

Debate

Participarão do debate a advogada Izadora Brito, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia; o jornalista Cristian Góes, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe; e a escritora Taylane Cruz, integrante da Egbé – Mostra de Cinema Negro. A mediação será de Robson Barros, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe.

José Carlos Machado I

O presidente provisório da Executiva do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, acompanhou a senadora Maria do Carmo Alves em importantes reuniões nos últimos dias para tratar da liberação de emendas parlamentares do orçamento 2020 para municípios e instituições.

José Carlos Machado II

“Na Codevasf, por exemplo, discutimos a possibilidade de destinar recursos para projetos que vão beneficiar diversos municípios sergipanos, como Gararu, que tem sofrido com a falta de água. Já na Prefeitura de Aracaju, a senadora, que representa o DEM/SE no Senado, assegurou a destinação de recursos para diversos projetos. Também estivemos no Instituto Lourival Fontes, que realiza um importante trabalho de assistência à jovens e vem passando por dificuldades, e na Legião Feminina de Combate ao Câncer, que também receberá investimentos. Em breve, os recursos serão assegurados e encaminhados”, anunciou Machado.

Lançamento

O economista Dilson Menezes Barreto promoveu nesta terça-feira (17), no Museu da Gente Sergipana, o lançamento de seu livro “José Rollemberg Leite, Trajetória de um Homem Público”, onde ele traz todo o registro biográfico da vida pública do ex-governador de Sergipe por dois mandatos, além de ter sido senador da República.

João Alves Filho

José Rollemberg Leite teve um papel decisivo na história política de Sergipe, inclusive por ter sido o grande incentivador para que o então engenheiro civil João Alves Filho entrasse na vida pública em 1975, tornando-se depois um dos maiores governadores deste Estado, por três mandatos, prefeito de Aracaju por duas vezes e Ministro do Interior.

Igor Albuquerque I

Para o ex-secretário do Planejamento da Prefeitura de Aracaju, na última gestão de João Alves, e atual subsecretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, Igor Albuquerque, o livro de Dilson Menezes Barreto supre uma lacuna importante de uma biografia de relevo, contando a trajetória de um grande sergipano que foi o engenheiro José Rollemberg Leite. “Não tínhamos um estudo tão profundo deste porte. Foram cerca de cinco anos de estudos, pesquisas e entrevistas feitas pelo amigo Dilson Barreto, dada a importância histórica do ex-governador José Rollemberg Leite”.

Igor Albuquerque II

“Dilson Menezes Barreto é uma das figuras mais proeminentes na área do Planejamento do Estado, já tendo ocupando cargos importantes como de Secretário de Estado em diversas pastas (Planejamento, Governo, Educação e Controladoria-Geral), e Secretário do Planejamento de Aracaju, além de ter sido presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. É um amigo querido, um grande técnico e um homem público de grande relevância para Sergipe. Um exemplo de honradez. Sua obra faz justiça ao homem público José Rollemberg Leite, e é importante pois ficará para a posteridade”, avalia Igor Albuquerque.

Fábio Mitidieri

O debate sobre o Projeto de Lei 399/2015, que versa sobre a liberação da produção de remédios à base de cannabis medicinal, está crescendo e recebendo a atenção que merece. “É preciso chegar ao entendimento de que a qualidade de vida de várias pessoas está em jogo. Já temos vários estudos que deixam mais do que comprovada a ação benéfica desse tratamento. Os depoimentos de pessoas do país inteiro estão aí para comprovar a nossa luta”, pontua o autor e deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Edilson Granelli

Em comemoração aos 30 anos de atuação no mercado publicitário, Edilson Granelli criou o “Ciclo de Palestras com Granelli”, nas áreas de publicidade, marketing e vendas. E dando início a esse ciclo, no dia 3 de outubro será realizada a palestra “Nunca Foi Tão Fácil Vender – Como usar a criatividade para vender mais”. O encontro se dará no Prime Escritórios, das 18h45 às 22h. Será cobrado apenas o valor de R$ 47, visto que a palestra tem como objetivo compartilhar conhecimento de valor colaborativo. A coluna recomenda este curso para as pessoas que têm interesse na área. Edilson é um profissional renomado, ético e que tem muita experiência no ramo. Dividir conhecimento é algo louvável e que não tem preço.

