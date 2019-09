EM NOTA, CIRURGIA DIZ QUE AGRESSÃO A MÃE E FILHA FOI FORA DO HOSPITAL

18/09/19 - 05:05:01

O Hospital de Cirurgia emitiu uma nota no final da tarde informando que o incidente onde um homem teria agredido a mãe e a irmã, ocorreu fora das dependências da unidade.

Veja o que diz a nota

O Hospital de Cirurgia esclarece que o fato ocorrido durante a manhã desta terça-feira, 17 de setembro, não aconteceu dentro desta Instituição e sim, quando a vítima havia saído para lanchar em um estabelecimento nas proximidades do Hospital. Após o ocorrido, a vítima pediu ajuda no Hospital e recebeu os primeiros socorros, mesmo não tendo setor de urgência. Após a estabilização, foi atendida pelo SAMU e encaminhada para outra unidade. Quanto ao agressor, este foi imobilizado por populares enquanto tentava fugir e ficou sob a supervisão de profissionais da Portaria do Hospital até a chegada da Polícia Militar.