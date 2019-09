EX-PRESIDIÁRIO É ASSASSINADO A TIROS NO PARQUE DOS FARÓIS, EM SOCORRO

18/09/19 - 09:17:28

Um homem identificado como André Luiz dos Santos, 40 anos, foi assassinado a tiros no inicio da manhã desta quarta-feira (18) no Conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo a mãe, ele estava a caminho do trabalho quando foi assassinado.

As informações passadas pela polícia são de que André Luiz era ex-presidiário e estava em liberdade condicional.

Ainda não há informações sobre os autores do crime. Denúncias anônimas podem ser feitas à Polícia Civil através do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.