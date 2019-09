Fames realiza formação sobre a função da assistência social na administração pública

18/09/19 - 05:34:51

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES realizou mais um curso de qualificação, dessa vez, voltado para à assistência social e suas demandas municipais. O encontro aconteceu no auditório da Fames, e reuniu diversos profissionais que atuam diariamente com a pasta nas prefeituras.

A palestra foi ministrada pela consultora da área de assistência da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Rosângela Ribeiro, que reconheceu a importância do âmbito assistencial para a administração pública. “Os gestores precisam traçar diretrizes para que a área social do município alcance os seus mais diversos públicos, dentro daquilo que venha a ser o serviço prestado para a sociedade”.

Foram discutidos, planejamentos, execução orçamentária, a necessidade de integração com as outras áreas, a utilização dos recursos da assistência, tipos de repasses na área e blocos de financiamento, e o Fundos da Infância e Adolescência (FIA), entre outros. “Sabemos que os recursos destinados a assistência social estão escassos, e esta qualificação tem como ideia central capacitar os gestores e profissionais da área para que saibam lidar com o orçamento e manter um equilíbrio na manutenção dos serviços nos municípios”, destacou o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

CRAS, CREAS e Bolsa Família também foram discutidos durante a palestra.

Por INNUVE