Festival “November Tattoo Music” será realizado em Aracaju

18/09/19 - 10:14:14

Vem aí um mega evento de música e tatuagem. É o “November Tattoo Music”, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, no Gonzagão, em Aracaju. O evento é uma convenção de tatuagem e um festival de música com dois palcos que vai contar com shows de artistas nacionais como Djonga (MG) e Garage Fuzz (SP), além de diversos artistas e bandas de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Nos dois dias, a abertura dos portões será as 8h e os shows musicais iniciam a partir das 15h.

O November também terá outras atrações como pista de mini ramp, concurso de cosplay, apresentações de pole dance e tenda alternativa com a banda Os Faranis. Além dos estandes de diversos estúdios de tatuagem concorrendo em um concurso onde o vencedor ganhará um prêmio de R$ 2 mil e direito a um estande no evento do próximo ano.

Os ingressos já estão a venda. O acesso para o dia 16/11 está no segundo lote pelo preço de R$ 30. Para o dia 17/11 o valor do primeiro lote é de R$ 15. Os pontos de venda são o Studio Junior Tattoo (Farolândia), Tribus (Farolândia), Academia Getset (Bugio), Venice (Salgado Filho), Tuna Store (Ponto Novo), Litoral 655 (Jardins) e Manifesto (Centro).

Confira a programação musical do evento:

Shows a partir das 15h

Dia 16/11

Djonga (MG)

Reação (SE)

Squandy (SE)

Rakavi (SE)

Gonzaga (SE)

Sangue Real (BA)

Bruxas do Cangaço (SE)

Arauto (SE)

Pardal (SE)

Dj Gordo (SE)

Dia 17/11

Garage Fuzz (SP)

Maua (SE)

Dillema (PE)

Buster (BA)

Mantre (SE)

Breaking Rules (SE)

Ordinals (SE)

FM assessoria