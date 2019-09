Governo realiza Operação Tapa Buraco entre Monte Alegre e Porto da Folha

18/09/19 - 05:00:42

A rodovia passa por operação para receber turistas para a tradicional Festa do Vaqueiro, que acontece no fim deste mês

O município de Porto da Folha, localizado a 190 km da capital, no Alto Sertão Sergipano, se prepara para realizar a 49° Festa do Vaqueiro que ocorre entre os dias 27 a 30 deste mês. Para a tradicional festa o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) realiza serviço de tapa buraco no trecho da SE-317 que liga Monte Alegre a Porto da Folha, em aproximadamente 38 km.

“Desde o dia 14 de setembro estamos trabalhando para melhorar este acesso, já avançamos os trabalhos para festa do vaqueiro, ficando pronto o trecho de Porto da Folha até o trevo sentido Lagoa da Volta e dando continuidade do trevo Lagoa da Volta sentido povoado Lagoa do Rancho, com todos os buracos já tapados”, adiantou o diretor de operações do DER, Anderson Neves.

São oito equipes de tapa buraco e uma equipe trabalhando no reperfilamento. O diretor disse ainda que a equipe de reperfilamento continua trabalhando de Monte Alegre até o povoado Lagoa do Rancho, para concluir este trecho antes da festa. “Após a conclusão destes serviços vamos para Porto da Folha sentido Gararu, que é outra rodovia solicitada pela população”, acrescenta.

Equipes do DER/SE também prosseguem com Patrolamento na SE- 175 trechos entre os povoados Jibóia e São Mateus, zona rural do município de Gararu. O melhoramento da estrada está sendo realizado com apoio de uma motoniveladora, facilitando assim, o transporte de cargas, dando mais acesso a comunidades rurais para município.