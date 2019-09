Inauguração da nova sede do SergipePrevidência acontecerá no dia 30

A mudança acontecerá no dia 27, sendo assim, neste dia, não haverá atendimento aos usuários

Num ambiente de maior conforto para os milhares de aposentados e pensionistas do estado, o SergipePrevidência funcionará no centro de Aracaju a partir do dia 30 de setembro. O local escolhido para o funcionamento do órgão, será o Palácio Serigy, localizado na Praça General Valadão.

Na nova sede o SergipePrevidência estará em um local de melhor acesso para toda a população – tanto da capital, quanto do interior – por estar localizado no centro de Aracaju. Além disso, a sede no Palácio Serigy poderá dar um novo fôlego ao centro comercial de Aracaju, visto que, em 2018, foram contabilizados mais de 60 mil atendimentos presenciais na sede localizada na Praça da Bandeira. Atualmente, o SergipePrevidência possui mais de 33 mil aposentados e pensionistas como usuários.

“Buscamos um prédio que fosse do Governo do estado, e que estivesse em uma boa localização. O Palácio Serigy é o espaço ideal, pois une esses fatores e muitos outros, e irá ser um local onde iremos oferecer com melhor qualidade nossos serviços, além de integrar outras atividades para nossos segurados”, afirma o diretor presidente do órgão, José Roberto de Lima. Ele informa ainda que a mudança acontecerá no dia 27, sendo assim, não haverá atendimento para os segurados em nenhuma das unidades.

A partir de 2020, serão desenvolvidas no Palácio Serigy várias ações para os segurados, como a realização de atividades lúdicas (canto, dança, pintura e artesanato). O local conta ainda com uma área verde que servirá para exposições de artes produzidas por eles. Todas estas ações contarão com a parceria do Banese, no funcionamento do projeto, e da Universidade Federal de Sergipe, com apoio de facilitadores. “Nosso objetivo é que a sede passe a ser um local também de descanso e lazer para nossos usuários”, finaliza José Roberto.

Sobre a obra

O Palácio Serigy, projetado pelo engenheiro sergipano Firmino Rodrigues Vieira, em estilo neogótico, teve sua construção iniciada em 1864, e foi inaugurado oficialmente em 1872, passando a funcionar efetivamente em 1867, como Casa de Prisão. Ao longo dos anos, o espaço foi amplamente utilizado pela administração estadual, sendo sede da Secretaria de Estado da Saúde até 2018. Atualmente, o local abriga, nos andares superiores, a Central de Regulação do SAMU, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Para receber a sede do SergipePrevidência, o local precisou passar por algumas adequações. O ambiente foi climatizado, foi criada uma área verde e salas acessíveis. Os pisos foram revitalizados, assim como os forros e a pintura. Os aparelhos de ar-condicionado, a parte elétrica e a rede lógica também foram substituídos.

Aplicativo

Além da inauguração e início de funcionamento da sede, a solenidade de entrega da obra, contará também com o lançamento do Aplicativo do SergipePrevidência, um canal digital que auxiliará os aposentados e pensionistas do estado a verificar sua vida funcional de forma prática e rápida.

