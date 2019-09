Investimentos em turismo, petróleo e gás puxam a conversa entre senadores na China

18/09/19 - 16:18:28

A missão oficial de senadores brasileiros à China continua com agendas de negociações e o foco em ampliar os investimentos entre os dois países.

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE), vice-líder do PT no Senado, está entre os parlamentares da comitiva e conta que as conversas com os chineses tratam de assuntos como o turismo, o petróleo e gás.

Sobre o petróleo e gás o Senador Rogério dispara: “Nós temos não só grandes reservas no pré-sal como também uma grande empresa nacional, a Petrobras, que infelizmente o governo federal quer regionalizar. E se encontra associada às companhias petrolíferas chinesas. ”

“O alinhamento ideológico do atual governo não pode interferir em parcerias internacionais para gerar investimentos, empregos e desenvolvimento. A relação com nosso maior parceiro comercial precisa ser preservada. ”, pontua o Senador Rogério.

Na ocasião, os senadores tiveram encontros com o ministro das relações internacionais do Partido Comunista da China o Song Tao, além do subdiretor da Comissão dos Assuntos Externos da Assembleia Popular Nacional, Sr. Chen Fengxiang.

Uma outra visita foi à Corporação Nacional de Petróleo da China, uma empresa petrolífera semi-estatal, resultante do processo de reforma do setor. A China possui 3 semi-estatais consideradas gigantes no setor petrolífero mundial.

O Senador Rogério Carvalho ao final das visitas concedeu uma entrevista à tv estatal chinesa onde falou sobre a os BRICS.

“Foi no governo do presidente Lula que foi criado os BRICS que é o maior mercado consumidor do mundo, a maior potência militar, a maior reserva mineral do mundo… E estão nesses 5 países. ”, destaca o Senador petista.

O Senador Rogério Carvalho comenta sobre a experiência desses encontros.

“É um momento de muito aprendizado, onde percebemos que as empresas chinesas pensam grande e são inovadoras, o acesso a investimentos é impressionante, e a velocidade é uma vantagem competitiva. ”, conclui ele.

Foto assessoria

Por Candisse Matos