JOÃO DANIEL DEFENDE MANUTENÇÃO DAS ESTATAIS COMO CORREIOS E PETROBRAS

18/09/19 - 21:37:45

Na tribuna da Câmara dos Deputados, durante a sessão desta quarta-feira (18), o deputado federal João Daniel (PT/SE) fez a defesa da importância da manutenção das estatais brasileiras, a exemplo dos Correios, Petrobras e o Sistema Eletrobras. Pela manhã, o parlamentar participou de café da manhã realizado pela Comissão de Participação Legislativa da Casa com a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, coordenada pelo deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), e lideranças do movimento em defesa da estatal.

Em seu discurso, João Daniel parabenizou todos os sindicatos dos Correios, pela greve iniciada no último dia 11, em nome do Sintect de Sergipe. Em assembleia, a categoria em todo país, seguindo a orientação da FINDECT e FENTECT, aprovou a suspensão da greve o dia 2 de outubro, data do julgamento do dissídio no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Segundo o parlamentar, não apenas toda categoria deve estar mobilizada pela defesa desta empresa, mas também a sociedade. Ele ressaltou que pesquisas realizadas recentemente mostram que mais de 70% dos brasileiros são contra a privatização das estatais.

“A nossa luta segue para que a direção dos Correios negocie com a categoria, atenda as reivindicações e possamos impedir um crime contra o patrimônio brasileiro que é a privatização dos Correios. Nossa total solidariedade e apoio aos trabalhadores dos Correios, esta empresa que é patrimônio dos brasileiros”, afirmou João Daniel. Apesar dos fortes ataques, os Correios tiveram um lucro, em 2018, de R$ 161 milhões.

Ele lamentou que vários deputados e defensores da entrega do patrimônio nacional deturpem a importância das estatais. Ele citou como exemplo o governador de São Paulo, João Dória, que numa viagem à China fez vídeo em frente ao banco estatal chinês. “Lá eles vão e admiram. Aqui eles vendem e entregam como se fosse banana na feira. Vender os Correios, Petrobras, o Sistema Eletrobras é entregar o que tem de mais precioso na história de luta construído com sangue e suor do povo brasileiro”, disse.

Para ele, os integrantes do parlamento federal numa possível votação para decidir pela privatização terão que mostrar a face e mostrar quem é a favor do Brasil e das estatais e quem é contra e quer entregar nosso patrimônio, “para que o povo brasileiro saiba quem defende este país e quem é contra”. Na sua avaliação, não há educação, cultura e saúde pública sem bancos e empresas estatais. “O país tem que ter o papel indutor na defesa de projetos e políticas no desenvolvimento e geração de emprego e construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, que foi para isso que foi feito o Estado e não para servir de negócio. Por isso nossa defesa do Sistema Eletrobras, da Petrobras e dos Correios, bem como dos bancos estatais”, completou João Daniel.

O parlamentar informou ainda que na terça-feira à noite uma representação de parlamentares de vários partidos esteve com o presidente Rodrigo Maia para tratar sobre a importância do Sistema Eletrobras e os cuidados que precisam ser tomados para que não seja cometido um crime com a privatização. “Nossa luta em defesa das estatais e parabéns a todos os trabalhadores dessas empresas que fazem sua defesa”, finalizou.