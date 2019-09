Moradores do Guajará e Parque dos Faróis se reúnem com o senador Alessandro

Na última segunda-feira, 16/09, moradores do Guajará e do Parque dos Faróis que fazem parte de um grupo denominado Moradores em Ação se reuniram com o senador Alessandro Vieira com o intuito de apresenta as problemáticas dos bairros como a solicitação de envio de emendas parlamentares para o asfaltamento do anel viário do loteamento Guajará.

A reunião foi intermediada por Uilliam Pinheiro que fez a ponte entre o grupo Moradores em Ação e o senador Alessandro Vieira. Os moradores apresentaram três demandas: o asfaltamento do anel viário do Guajará, onde a população sofre há décadas com a falta de infraestrutura e saneamento básico. Foi apresentado solicitação em relação ao povoado Palmares no tocante a pavimentação das 6 ruas existentes e a fiscalização das associações de moradores existentes nos bairros do Parque dos Faróis, Guajará e adjacências.

O senador Alessandro Vieira colocou o mandato à disposição para a busca de soluções efetivas para as demandas apresentadas e designou Uilliam Pinheiro para fazer todo o acompanhamento necessário para a resolução dos desafios apontados.

“Ficamos satisfeito com a reunião com o senador Alessandro Vieira porque apresentamos nossas demandas como o problema da falta de infraestrutura do Guajará e recebemos a notícia de que os projetos do Guajará e a construção de uma unidade de saúde para o Parque dos Faróis foram selecionadas nas emendas participativas que serão votadas pela população no site do senador”, afirma Guaraciara, um das representantes do grupo Moradores em Ação.

