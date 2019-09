MOVIMENTO É DE SERGIPE MULHER SERÁ LANÇADO NESTA QUINTA-FEIRA

As mulheres com voz e vez no mercado empresarial, discutindo os temas pertinentes a cada atividade, fazendo network e ajudando-se mutuamente. Essa é a proposta do É de Sergipe Mulher, cujo lançamento ocorre nesta quinta-feira, às 18h30, no Stylo Coworking, localizado na avenida Ivo do Prado, 352, próximo ao Museu da Gente Sergipana. O É de Sergipe Mulher será liderado pela empresária Anne Danielle Ferreira Costa, 33 anos, que atua no setor de material de construção e, também, é psicóloga.

“Aqui em Sergipe, muitas mulheres lideram empreendimentos e que precisam ser ouvidas no ambiente que é de maioria masculina”, disse Anne Danielle, ao acrescentar que a proposta do É de Sergipe Mulher também motiva uma troca de experiências entre as empreendedoras.

Anne Danielle ressalta que a versão feminina do É de Sergipe mantém o mesmo foco da entidade criada pelo empresário Lincolin Amazonas que é de estimular as pessoas a consumirem produtos de empresas sergipanas, fazendo com que o capital circule dentro do Estado. “Temos consciência de que isso é muito importante, porque quando o dinheiro circula aqui, toda a sociedade ganha. Vamos lutar por isso com a nossa força feminina”, ressaltou.

Consultoria

Para os associados das duas instituições – É de Sergipe e É de Sergipe Mulher- será oferecido um treinamento de gestão financeira gratuitamente, a ser dado pelo sócio diretor da empresa A Gerência e Gestão Financeira, Manoel Costa.

“Vamos apresentar como será esse curso e fazer a seleção das empresas que participarão. Nossa previsão é começarmos em outubro com 25 empresas”, disse Manoel, que também é diretor conselheiro do É de Sergipe. Ele alerta que o treinamento é exclusivo para os associados das instituições.

Acessibilidade

Aproveitando que essa é a Semana da Acessibilidade, as duas entidades – É de Sergipe Mulher e É de Sergipe abraçaram a causa e convidaram para uma conversa com o empresariado, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Sergipe (CePcD), Antônio Luiz dos Santos. Ele vai mostrar como é o Selo da Acessibilidade Sergipana.

O objetivo do selo é reconhecer os estabelecimentos e serviços acessíveis à cerca de 500 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência no Estado. Eles são divididos em bronze, prata e ouro, obedecendo à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

“Se o estabelecimento oferecer acessibilidade de rampas e banheiro adaptado, ele recebe o Selo Bronze. Se, além disso, ele disponibilizar cardápio em braile, ele já ganha o Selo Prata. Mas se ele for além, e também tiver um garçom que fale em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e cumpra a lei no que se refere à cota de vagas de emprego para pessoas com deficiência, Selo Ouro”, explicou Luiz Antônio.

Por Antonio Carlos Garcia