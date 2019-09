Museu da Gente Sergipana celebra a 13ª Primavera dos Museus

De 24 a 27 de setembro, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda, realizará uma programação especial para comemorar a 13ª Primavera dos Museus. Com o tema ‘Museus por Dentro por Dentro dos Museus’, este ano o Instituto Brasileiro de Museu (Ibram) traz a proposta de envolver ainda mais os públicos dos museus na aventura de conhecer, preservar e compartilhar memórias.

Diante dessa perspectiva de preservação a partir do que existe por dentro do museu, o Museu da Gente Sergipana faz um recorte especial para a Literatura de Cordel, fortemente representada no acervo. ‘Nosso Cordel, Nosso Patrimônio’ é o tema da programação no Museu da Gente Sergipana que logo na abertura, dia 24, às 9h, homenageará o grande cordelista sergipano João Firmino Cabral. Em seguida, o público contará com a palestra da Professora Aglaé D’Ávila Fontes sobre ‘A Importância da Poesia Popular no Universo Literário’, da Técnica em História da Superintendência do IPHAN em Sergipe, Flávia Klausing Gevásio, que falará sobre ‘O Processo de Patrimonialização da Literatura de Cordel’ e da presidente da Academia Sergipana de Cordelistas, Prof.ª Izabel Nascimento, que apresentará a temática ‘Nosso Cordel, Nosso Patrimônio’.

No dia 25, quarta, acontecerá o Sarau ‘Primavera com Acessibilidade’, onde educadores do museu interpretarão em Libras um recital de cordéis feito por crianças para o púbico com deficiência auditiva. Encerrando a programação no dia 27, haverá a ação educativa ‘Xadrez da Gente – Culturas no Tabuleiro’, campeonato de xadrez com participação de estudantes de escolas públicas e particulares, orientados pelos supervisores e educadores do museu. Nos dias 24, 25, 26 e 27, às 10h e 14h, ocorrerá uma mediação especial, explorando os aspectos históricos e arquitetônicos do prédio onde funciona o Museu da Gente Sergipana.

Toda a programação é gratuita e direcionada ao público em geral. Para mais informações entrar em contato com o Instituto Banese através do telefone (79) 3218-1551.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

De 24 a 27 de setembro – 10h e 14h

‘Por dentro do museu’ – Visita mediada abordando a história e arquitetura do prédio.

24 de setembro

‘Nosso Cordel, Nosso Patrimônio’

8h- Credenciamento

9h – Homenagem ao cordelista João Firmino Cabral

9h30 – Palestras

‘A Importância da Poesia Popular no Universo Literário’, com a presidente do IHGSE Prof.ª Aglaé D’Ávila Fontes

‘O Processo de Patrimonialização da Literatura de Cordel’, com a Técnica em História da Superintendência do IPHAN em Sergipe Flávia Klausing Gevásio

‘Nosso cordel, nosso patrimônio’, com a presidente da Academia Sergipana de Cordelistas, Prof.ª Izabel Nascimento

11h30 – Roda de conversa

12h – Intervalo

14h – Feira de cordel e Recital

16h – Encerramento

25 de setembro

14h – Sarau ‘Primavera com Acessibilidade’

Recital de cordéis feito por crianças para púbico com deficiência auditiva, auxiliados por educadores intérpretes de LIBRAS.

27 de setembro – 10h e 14h

Ação educativa ‘Xadrez da Gente – Culturas no Tabuleiro’

Campeonato de xadrez com participação de estudantes de escolas públicas e particulares.

