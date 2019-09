OAB/SE realiza seminário sobre direitos das pessoas com deficiência

18/09/19 - 16:35:00

Nesta sexta-feira, 20, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realiza em Aracaju um seminário sobre os direitos das pessoas com deficiência. Sob o tema “Acessibilidade para o século XXI”, o evento será aberto ao público e contará com a explanação de 10 especialistas.

Entre os palestrantes, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com deficiência da OAB, Joelson Dias; o presidente da Comissão de Acessibilidade e Direito da Pessoa com Deficiência da OAB/SE, Ricardo Mesquita Barbosa; a advogada e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Valdilene Martins; a arquiteta e urbanística, Valéria Lima Rocha Duarte; a psicóloga, Karla Melo Santos; etc.

Idealizada pela Comissão de Acessibilidade e Direito da Pessoa com Deficiência da OAB/SE, a qualificação será promovida pela Ordem, através da Escola Superior de Advocacia. As inscrições estão abertas, são solidárias (2kg de alimentos não-perecíveis) e podem ser realizadas aqui.

O evento acontecerá das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – localizado na Travessa Martinho Garcez, 71, Centro.

Fonte e foto assessoria