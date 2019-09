Policiais da Radiopatrulha agem rápido e recuperam mais um carro roubado

18/09/19 - 08:50:54

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha localizaram e recuperaram na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Santos Dumont, um carro, Volkswagen Fox, de placa policial DSX-8995, que havia sido tomado de assalto, por três suspeitos armados, a aproximadamente três horas no Fernando Color.

Militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pelas ruas da Grande Aracaju, quando foram informados por meio do Centro Integrado em Operações de Segurança Pública que um carro de placa DSX-8995, Volkswagen Fox, havia acabado de ser tomado de assalto por três suspeitos armados no Fernando Color.

Diante das informações recebidas, equipes do Batalhão de Radiopatrulha dividiram-se pelos prováveis locais de fuga dos suspeitos e começaram a realizar diligências, vindo a localizar o veículo, poucas horas depois, abandoando no Bairro Santos Dumont, na rua Aldemar Andrade Porto.

O automóvel foi conduzido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas e o proprietário pôde reaver a propriedade do seu bem.

Colaboração sd Oliveira Filho