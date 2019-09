PRESO ESTELIONATÁRIO QUE FAZIA VENDA DE CARROS LOCADOS EM SERGIPE

18/09/19 - 14:36:41

Ele fazia a locação de veículos e em seguida os revendia para terceiros

Policiais Civis da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos (DRCC) efetuaram nesta terça-feira (17) a prisão em flagrante de Elisânio Alves dos Santos, 27 anos, pela prática de crime de estelionato.

Elisânio foi preso em um shopping de Nossa Senhora do Socorro no momento em que tentava receber mais dinheiro de uma vítima, a quem já havia vendido um veículo locado. De acordo com a delegada Rosana Freitas, o preso, já respondia a processos judiciais pela prática de outros crimes e fazia a locação de veículos em uma empresa e em seguida os revendia para terceiros, acordando o pagamento de forma parcelada, para protelar a transferência do bem e garantir que o comprador não descobrisse de imediato que estava sendo vítima de um golpe.

Até o momento, uma vítima foi identificada e dois veículos pertencentes a uma locadora foram recuperados, mas a polícia acredita que existam outras vítimas, pois Elisânio estava na posse de outros carros alugados e que ainda não foram recuperados. “Solicitamos que outras pessoas que tiverem adquirido veículos e que não tenham efetuado a transferência do bem junto ao Detran procurem a Delegacia de Defraudações, pois essas pessoas podem ter sido vítimas de um golpe”, destacou a delegada.

O preso foi apresentado em audiência de custódia nesta quarta-feira e permanece preso, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A polícia contabilizou que seis veículos locados foram vendidos pelo estelionatário, mas dois foram recuperados e quatro ainda não foi encontrado. “Por isso, a gente solicita que as vítimas que tiverem feito negociações com esse indivíduo que procure o Depatri, aqui na praça do Conjunto Leite Neto, para que a gente confirmar ou não se foi uma transação fraudulenta” explica Rosana Freitas.