SEFAZ DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA EVASÃO FISCAL NA VENDA DE VEÍCULOS EM SERGIPE

18/09/19 - 15:27:34

Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) atuaram na manhã desta quarta-feira, 18, no combate à concorrência desleal, à sonegação e à evasão fiscal no mercado de automóveis seminovos em Sergipe, como forma de coibir distorções entre empresas constituídas na atividade comercial no Estado.

O trabalho de inteligência fiscal da Sefaz identificou a utilização de prática lesiva ao Fisco por não recolhimento de ICMS nas operações e exercer atividade irregular de venda de veículos. De acordo com a superintendente de Gestão Tributária da Sefaz, Silvana Lisboa, “há um evidente desvirtuamento da finalidade social das empresas e flagrante desvio de finalidade, pois as atividades de revenda são mascaradas pela atividade de locação”, explica.

As empresas adquirem os veículos 30% mais barato para a prestação de serviço de locação e direcionam de forma irregular esses veículos para a atividade de comercialização sem pagar ICMS. A Sefaz está fazendo a apuração das operações realizadas nos últimos cinco anos para a lavratura dos autos de infração e manterá o monitoramento diário das operações em cada empresa notificada.

Por Helber Andrade

Foto: Arturo Paganini/Secom