Tudo pronto para o XX Encontro Estadual de Educação Física de Sergipe

18/09/19 - 15:12:03

Abertura acontecerá nesta sexta-feira, 20, e prossegue com cursos, palestras, oficinas e painéis

Os técnicos da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) se reuniram, nesta quarta-feira, 18, para alinhar os últimos detalhes da abertura oficial do tradicional XX Encontro Estadual de Educação Física de Sergipe. Com o tema Currículo Sergipano, Educação Física e Movimento, o encontro acadêmico é promovido pela Seduc, por intermédio do Departamento de Educação (DED) e Superintendência Especial de Esporte (Supee), em parceria com o Conselho Regional de Educação Física (CREF/SE). A programação terá início na sexta-feira, 20, no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, localizada na avenida Augusto Franco, nº 2340, bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Superando todas as expectativas de inscritos, o evento recebeu 349 inscrições na plataforma online. Desse total, são 154 professores da Rede Estadual de Ensino, que correspondem a 56% dos inscritos. Das redes municipais inscreveram-se 60 participantes; da rede particular foram 40.

Nessa edição, o encontro estará focado no Currículo Sergipano por se tratar de uma importante política de ensino, contínua e integrada, que proporciona a todos uma articulação dos diferentes segmentos. A proposta também direciona para outras ações que serão desenhadas a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desta forma, o Currículo de Sergipe deve se tornar o elemento norteador dos projetos político-pedagógicos a fim de mobilizar, engajar e fortalecer as redes de ensino.

Além de refletir o Currículo Sergipano, os profissionais terão a oportunidade de compartilhar ideias acerca da elaboração de planejamentos anuais diante da normatização do currículo de Sergipe para o ensino fundamental; Implementação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio; Escola em Tempo Integral: currículo e práticas esportivas e discussões sobre a Educação Física com foco no componente curricular e nos projetos de área e projetos esportivos.

De acordo com a professora Marilene Mendes da Costa Giglio, com a técnica do DED, a qual faz parte da comissão organizadora do evento, o Encontro Estadual tem como objetivo sensibilizar os participantes quanto à importância do alinhamento das ações do currículo. “É o momento de trazer esses profissionais para a reflexão de assuntos que são pertinentes à área de Educação Física e que contemplem o currículo”, frisou.

O encontro terá duas etapas. A primeira acontece entre os dias 20 e 21 de setembro, no Auditório da Universidade Maurício de Nassau, constituída de conferência e mesas-redondas envolvendo especialistas em BNCC e do Currículo Sergipano. A programação destinada ainda à produção científica com exposição de painéis das vivências na área da educação física. A segunda etapa ocorrerá no período de 7 a 9 de outubro, com cursos e oficinas, cujo objetivo é instrumentalizar docentes e discentes de Educação Física para atuar em sua prática profissional na escola e no desenvolvimento de projetos esportivos e projetos de área.

I Prêmio Professor Destaque – Educação Física

Uma das novidades para esta edição do encontro é o I Prêmio Professor Destaque – Educação Física. Concedido a 10 professores das Diretorias Regionais de Educação (DREs e DEA), a entrega do certificado tem como objetivo reconhecer os projetos pedagógicos exitosos que são desenvolvidos nas escolas estaduais.

Segundo a professora Patrícia Morgana, membro da comissão organizadora, o prêmio é uma forma de homenagear os professores que já desenvolvem práticas que se destacam no cotidiano das escolas.

Cursos e Conferências

Na primeira etapa do Encontro Estadual de Educação Física, as atividades terão início com as conferências, nesta sexta-feira, 20, primeiro dia do evento. O professor João Manoel de Faro Neto, redator da disciplina Educação Física do Currículo Sergipano, vai se debruçar sobre as reflexões acerca do tema. A Educação Infantil ficará por conta da professora Dra. Núbia Josania Paes de Lira. No período da tarde, o professor Dr. Amaurí Aparecido Bassoli de Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá/PR, trará à luz das suas experiências a conferência Educação Física Escolar: da atratividade da prática descompromissada à atratividade da prática formativa. Para finalizar, a professora Ma. Kelly Araújo Valença Oliveira falará sobre Metodologias ativas e avaliação formativa: Papel do coordenador pedagógico e dos professores.

No segundo dia, o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão Vieira, falará na conferência sobre as perspectivas do esporte paraolímpico. Carolina da Silva Araujo, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), vai ministrar sobre o tema “A temática olímpica na escola e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais”. Para encerar a primeira etapa do encontro, as conferências irão tratar sobre a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do Ensino Médio e do Ensino Médio Integral, com a conferencista professora Msc. Joniely Cheyenne Moura Cruz.

Já na segunda etapa, inicia-se o planejamento anual de aula à luz do Currículo Sergipano, por meio dos cursos. Dia 7 de outubro, serão ofertados os cursos Esporte de Marca e de Precisão; Esporte Técnico – Combinatório; Esporte de Rede/Parede; Danças no Contexto Comunitário e Regional; Esporte de Invasão ou Territorial; e Esporte de Combate.

No dia 8 de outubro, os profissionais de Educação Física participação dos cursos: Brincadeiras e Jogos da Cultura, Popular Presente no Contexto Comunitário e Regional; Ginástica Geral; Danças do Brasil e Do Mundo/de Matriz Africana e Indígena; Lutas do Contexto Comunitário e Regional; Práticas Corporais de Aventura Urbanas; Esporte de Campo e Taco.

Já no dia 9 de outubro, acontece a formação sobre as seguintes temáticas: Brincadeiras e Jogos Populares do Brasil e do Mundo/ de Matriz Africana e Indígena; Danças Urbanas/ Danças de Salão; Jogos Eletrônicos e Jogos de Tabuleiro; Ginástica de Condicionamento Físico e Ginástica de Demonstração/ de Conscientização Corporal; Lutas do Brasil e do Mundo; e Práticas Corporais de Aventura na Natureza.

Assessoria de Comunicação da SEDUC