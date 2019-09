Vereador cabo Amintas incentiva o Confiança e já pensa na série A

18/09/19 - 05:00:24

A sessão especial que ocupou o plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira, 17, fez homenagem a Associação Desportiva Confiança (Confiança), o time pelo qual o vereador Cabo Amintas (PTB) torce e defendeu diante do plenário com repercussão nacional.

Amintas participou da sessão e contou como nasceu sua paixão pelo time Confiança. “A minha história é um pouco diferente, alguns começaram a torcer quando foram assistir a um jogo com o pai. Minha história com o Confiança é explicada pelo amor. Meu pai trabalhou muitos anos nas fábricas do bairro Industrial, eu cresci vendo esse time que surgiu no mesmo bairro. As cores do Confiança representam muito em minha vida, minha paixão pelo time é inexplicável”, declarou.

Na ocasião, aproveitou mais uma vez a tribuna para homenagear e incentivar o time e seus jogadores. Falou de outros torcedores do Confiança que poderiam ter acreditado ou contribuído mais para o desenvolvimento do time. “Parabéns ao vereador Anderson de Tuca (PRTB) que também tem uma história muito bonita com o Confiança. O senhor que acompanhou o jogo na cidade de Erechim, e que estava acompanhado do ex governador Jackson Barreto, ele que teve oportunidade de ajudar o time mas nunca o fez. O prefeito que agora deu R$ 100 mil e acha que fez muita coisa. O Confiança merece bem mais que isso, ele leva o nome de Aracaju e Sergipe para todo o Brasil. Eu sempre acreditei, bem antes da vitória que garantiu o acesso a série B, inclusive fui tema de matéria no Rio Grande do Sul quando ‘queixei’ alguns jornalistas desinformados que disseram que seria fácil vencer o Confiança. Mandei recado avisando que o chimarrão deles ia esfriar e foi o que aconteceu, o nosso Dragão venceu os dois jogos”, comemorou Amintas.

Cabo Amintas destacou a importância do incentivo aos times do estado. “Nós acreditamos no Confiança o tempo inteiro e não esperamos a vitória para defender o time que tanto nos orgulha. Até os colegas vereadores que torcem pelo time Sergipe, sabem o quão importante é para o nosso estado o Confiança passar para a série B, inclusive melhorando o turismo. Mas saibam que o Dragão só fica na série B até 2020, em 2021 queremos a série A porque é o melhor time do estado”, incentiva o vereador.

Por fim, Amintas falou sobre a gestão administrativa do time. “Acredito na gestão do Confiança, com a qual não tenho contato, mas ela vai trabalhar bem e vai conseguir, com o dinheiro que está chegando para o time, melhorar a qualidade dos jogadores. Parabéns aos torcedores do Confiança, vocês foram o décimo segundo jogador, sempre fiz questão de acompanhar os jogos junto à torcida e sentir aquela emoção, não gosto de camarote. Quem está no meio do povo sabe o quanto o povo sergipano é apaixonado pelo Confiança”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas