19/09/19 - 21:10:21

Aracaju Parque Shopping abriu suas portas ao público nesta quinta-feira (19), na avenida João Rodrigues, bairro Industrial. Na solenidade de inauguração compareceu centenas de pessoas que esperava já há alguns anos o funcionamento de mais um centro comercial em Aracaju.

A iniciativa da construção do Aracaju Parque Shopping foi dos empresários Marcos Franco e Osvaldo Franco, do Grupo Empresarial Antônio Carlos Franco (ACF). O novo shopping conta com 112 lojas e o estacionamento oferece 1.600 vagas.