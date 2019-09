A Dona do Pedaço- Vivi termina com Chiclete e diz que ele foi só um ‘brinquedinho’ para ela. Coagida por Camilo, blogueira bota ponto final no relacionamento com justiceiro para protegê-lo

Por amor a Chiclete (Sergio Guizé) e para livrá-lo da cadeia, Vivi (Paolla Oliveira) decide se casar com Camilo (Lee Taylor), em A Dona do Pedaço. E, mesmo sofrendo, a blogueira precisa terminar com o amado de modo convincente, que não deixe dúvidas. Para tal, ela capricha na encenação e usa palavras duras que ferem o justiceiro. O encontro dos dois é num parque e Chiclete pressente a vibração ruim.

“Eu sei que tem alguma coisa te atormentando. Eu estou sentindo esses dias, a minha pele sente tua pele, Vivi. Eu sei que você não tá bem… que tem uma angústia aí. Você disse que seu pai ia me procurar, mas não procurou. A gente ia se encontrar em outro país. Ainda não entendi o motivo, tem que me dizer”, indaga o primo de Maria da Paz (Juliana Paes). A blogueira é direta e diz que quer se separar dele. Chiclete não acredita nas palavras da namorada, lembra que juraram amor eterno, e Vivi, sofrendo, continua a metralhar o coração do rapaz: “Eu sou assim… sabe… o sentimento chega… vai… eu nem percebo que foi… mas o que eu senti por você, Chiclete foi… foi maravilhoso. Mas passou. Eu… brinquei com você, Chiclete.” Chiclete contesta, mas vem o golpe final de Vivi: “Você só foi… um brinquedinho pra mim. Um brinquedinho maravilhoso… mas acabou… Eu sempre fui assim, sabe, desde criança, queria um brinquedo, ganhava, brincava e depois jogava fora…” Desnorteado, Chiclete perde a cabeça. “Brinquedinho não. Brinquedinho não. Eu vou… te matar”, diz ele a Vivi, mas logo volta atrás. “Eu não posso te matar porque eu te amo. Quem ama não mata. Vai embora.” Muito triste, Vivi se despede, deixando-o arrasado. “Vai. Boa sorte. Quem sabe encontra outro brinquedinho. Um idiota como eu.” Fonte/Foto: globo.com

19/09/19 - 23:07:09