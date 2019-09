Assembleia vai promover debate amplo sobre Citricultura na segunda

19/09/19 - 14:42:09

A Assembleia Legislativa de Sergipe vai promover uma audiência pública para debater sobre a situação em que se encontra a Citricultura do Estado, na próxima segunda-feira (23), a partir das 9 horas, no plenário. A iniciativa é do líder do governo na Casa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), em parceria com a Comissão Estadual da Citricultura.

Na oportunidade será apresentada a Carta Aberta “Revitalização da Citricultura das Regiões Sul e Centro-Sul do Estado como resultado do debate e das demandas levantadas pelos representantes dos municípios da região. São esperados no evento o governador Belivaldo Chagas (PSD), o secretário de Estado da Agricultura, os secretários municiais da Pasta, além dos prefeitos dos 14 municípios das duas regiões citadas.

Além dos deputados estaduais, também são esperados para participarem do debate os 11 membros da bancada de Sergipe no Congresso Nacional (oito deputados federais e três senadores). Compõem a região citrícola os municípios de Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga, Lagarto Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Tomar do Geru e Umbaúba.

O presidente da Asserpor, Airton Santana, não só confirmou sua presença como exaltou a luta da entidade ao longo de 10 anos em defesa dos produtores rurais. “Nossa região encontra-se ameaçada por uma série de fatores, que vão desde o endividamento dos produtores até a ocorrência de diversas pragas e doenças que têm reduzido a produção e a produtividade dos pomares”.

Ainda segundo Airton, o debate abrange uma região que já foi a mais próspera do Estado e que chegou a gerar mais de 100 mil empregos e hoje não gera 30 mil. “Tínhamos 70 mil hectares e hoje não temos 30 mil! A gente quer que saiam dos discursos, queremos ação! Todos estão convidados, o governador, deputados estaduais, nossa bancada federal, prefeitos e os órgãos do Estado e do Governo Federal ligados a este segmento. São 14 municípios e temos muitos deputados da região. Se não tem dinheiro, vamos até o presidente da República pedir o apoio.

Por sua vez, o deputado Zezinho Sobral avalia que este debate será muito importante, para os prefeitos e produtores das regiões Sul e Centro-Sul do Estado. “Essa audiência tem o objetivo de convidar todos os deputados federais e senadores sergipanos para que eles destinem, das suas emendas pessoais, algum recurso para se trabalhar a questão da Citricultura e Fruticultura. Vêm 14 municípios focados clamando pela recuperação dessa região”.

Zezinho Sobral enfatizou que os representantes da região se comprometeram em trazer uma proposta na segunda-feira e que irão solicitar da bancada federal os recursos necessários. “Por conta do déficit previdenciário, o Estado não reúne condições financeiras de fazer. Nós vamos buscar a captação de recursos federais. Essa é a proposta”.

“A Emdagro vai trazer um plano e eles devem apresentar os custos disso e quanto poderá ser investido. Inclusive a responsabilidade pela convocação da bancada federal é dos mobilizadores do evento. Nós apoiamos, propondo a diversificação da citricultura e buscando novos rumos para o desenvolvimento dessas regiões”, completou Zezinho.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Fotos: Jadílson Simões