Câmara municipal de Aracaju aprova proposituras nesta quinta-feira

19/09/19 - 17:00:50

Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciaram na manhã desta quinta-feira, 19, um total de três proposituras. Dentre as proposituras mais debatidas está o Projeto de Lei nª 294/2019, que institui aniversário do bairro Bugio no calendário oficial da cidade de Aracaju.

O autor da propositura, Zezinho do Bugio, discorreu sobre a importância do projeto para o bairro. “O Bugio é minha casa é onde resido. Muita gente disse que eu deveria me preocupar com a segurança pública, mas sei de como esse projeto é importante para a minha comunidade”. O PL foi aprovado em 1° votação.

Já em 3° votação foi aprovado o Projeto de Lei n° 156/2018, de autoria de Américo de Deus (Rede), que dispõe sobre a atualização das áreas públicas dos parques municipais e prédios públicos em geral, particularmente os destinados às unidades educacionais, por grupos oficiais de escoteiros e bandeirantes.

Por Leilane Coelho