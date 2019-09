Candidatura surpresa de Dr. Paulo César para prefeito é cogitada em Própria

19/09/19 - 05:12:03

Mais uma pré-candidatura para prefeito em Propriá está sendo avaliada nos bastidores da política local e poderá ser oficializada nos próximos meses. Como publicado no início de 2019, onde a mesma fonte informou pedindo sigilo por razões de avaliação e análise da conjuntura política local, o momento pode ter chegado para o médico Paulo César. É uma surpresa no atual quadro.

Segundo a fonte, justificando, disse: “Dr. Paulo César é um homem de bem, foi e continua sendo um político e profissional da área de medicina com serviços prestados em Propriá. É um momento ainda de avaliação dos nomes que querem fazer parte das eleições de 2020 para prefeito e por isso ele será mais um que pode fazer parte do quadro e para isso é importante a avaliação pública. Já foi vereador e vice-prefeito de Propriá e continua bem relacionado com a população e o meio político. Estamos avaliando e nos próximos dias saberemos.”

Até o momento existe sete nomes com pré-candidaturas para prefeito. Com a chegada de Dr. Paulo César o número passa para dez aumentando o leque de opções para maior avaliação pública. Como afirmado pela fonte, a candidatura dele está em fase embrionária, ou seja, uma extensa análise do quadro será feita e as decisões deverão ser tomadas, contudo, ele não abre mão de participar do processo, pois goza de boa imagem pública e se mantém em constante articulação política de forma silenciosa.

Sem que sejam oferecidas maiores detalhes, a fonte da informação, que faz parte do pensamento do projeto de Paulo César, afirmou: “Essa é uma pré-candidatura leve, com trabalhos importantes já prestados no município de Propriá no campo da política e das áreas humanas. É uma pessoa de índole boa que tem o maior respeito pelos demais pré-candidatos que já se lançaram. Mesmo sem se mostrar, é uma pessoa que respeitou o momento administrativo de Propriá sem emitir opinião de qualquer valor. Preferiu apenas observar e nesse momento entende que é chegada a hora de poder avaliar seu nome perante a opinião pública e por isso estamos avaliando todas as situações para decidir. Por enquanto estamos apenas em silêncio, mas, vamos aparecer no tempo certo.”

Procurado pelo site, Dr. César disse que avalia com todo cuidado o momento e não vai se demorar para emitir uma opinião a respeito do assunto, seja ela qual for e que, se o momento for propício, estará pronto para ajudar Propriá.

Por Adeval Marques

Foto: arquivo do site