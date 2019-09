CIRURGIÃO-DENTISTA HERMENEGILDO É ENCONTRADO MORTO EM SEU APARTAMENTO

19/09/19 - 15:50:56

O cirurgião-dentista Hermenegildo dos Santos (ortodontista-bucomaxilar) foi encontrado morto no inicio da tarde desta quinta-feira (19), o quarto do seu apartamento, no bairro 13 de Julho.

O corpo de Hermegildo foi encontrado por sua mãe, em seu quarto, no apartamento onde residia.

As informações são de que ele estava com depressão e teria cometido suicídio. Segundo o advogado João Fontes, que era amigo de Hermenegildo, “ele estava muito recolhido. Não compareceu ao congresso de ortodontia nesse final de semana em Aracaju”.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal que seja feita a perícia para descobrir a causa da morte.