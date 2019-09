‘Conexão Comunidade’ oferece serviços gratuitos à população

Quarta edição do projeto desenvolvido pelo Shopping Jardins será iniciada na próxima segunda-feira (23)

De 23 a 27 de setembro e de 30 de setembro a 2 de outubro, diversas instituições e empresas estarão reunidas em uma importante ação em prol da cidadania, saúde e bem-estar. Vem aí, mais uma edição do Conexão Comunidade! O projeto desenvolvido pelo Shopping Jardins, em Aracaju (SE), vai acontecer no ‘Espaço +Jardins’, em frente à loja Magazine Luiza do centro de compras. De 23 a 27 de setembro, o atendimento ao público será das 9h às 17h e, de 30 de setembro a 2 de outubro, a partir das 9h (limitado a 180 senhas por dia).

Neste ano, serão oito dias para o público aproveitar serviços gratuitos como emissão de documentos, cuidados com a beleza, avaliações de saúde, exames e ações de solidariedade ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Centro de Atendimento ao Cidadão do Estado de Sergipe(Ceac), Procon Aracaju, Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Energisa, Universidade Tiradentes (Unit), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Sergipe), Serviço Social do Comércio (Sesc Sergipe), Clínica Saúde Center, Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, Instituto Mix de Profissões, Instituto Canto Vivo, Recigraxe e Acalanto Sergipe.

Nas próximas segunda (23) e terça-feira (24), o público poderá trocar óleo de cozinha usado por copo reutilizável sanfonado e livro literário por muda de planta. Em alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, celebrado em 21 de setembro, a Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado – estará arrecadando óleo de cozinha usado. Quem doar um litro do resíduo ganhará um copo. A entrega será limitada a um brinde por CPF cadastrado e serão distribuídos até 100 copos por dia.

Quem for ao estande do Instituto Canto Vivo e doar um livro literário ganhará uma muda de planta. A entrega será limitada a um brinde por CPF cadastrado e serão distribuídas até 50 mudas por dia. Os livros arrecadados serão destinados ao bazar que o Instituto Canto Vivo realizará em benefício do novo projeto da ONG – o Canto Animal, que visa realizar atendimento veterinário e castração de animais abandonados.

Cidadania, saúde e bem-estar

Além destas iniciativas, nos dias 22 e 23 de setembro, o Acalanto Sergipe estará no Conexão Comunidade prestando orientações sobre adoção de crianças e adolescentes e a Fundat emitirá carteira de trabalho, realizará cadastro de currículos e inscrições para cursos profissionalizantes e prestará orientações a microempreendedores individuais.

O visitante também poderá realizar simulação do tempo de serviço, agendamentos e obter informações previdenciárias do INSS, receber orientações do Procon sobre o direito do consumidor e negociar dívidas e realizar acordos financeiros com a Energisa, além de receber orientações jurídicas, contábeis, fiscais e de imposto de renda e encaminhamentos para emissão de segunda via gratuita de certidões.

Já os dias 25, 26 e 27 de setembro serão dedicados à saúde, beleza e bem-estar. Das 9h às 17h, o visitante poderá desfrutar de diversos serviços, como massagem, maquiagem, design de sobrancelhas, testes de glicemia, HIV, sífilis e hepatite, verificação de pressão arterial, higienização da pele, avaliação nutricional, exame de acuidade visual, averiguação da pressão ocular, cadastro como doador de medula óssea, dentre outras atividades.

Encerrando a programação, de 30 de setembro a 2 de outubro, a partir das 9 horas, o Ceac Itinerante estará no ‘Espaço +Jardins’ emitindo carteira de identidade, ID Jovem e Passe Livre Interestadual. Serão realizados 180 atendimentos por dia, mediante a apresentação de senhas que serão distribuídas pelo órgão.

Conexão Comunidade

O quê? Oferta de serviços gratuitos de saúde, cidadania e bem-estar para a população, em parceria com diversas instituições.

Quando? De 23 a 27 de setembro, das 9h às 17h, e de 30 de setembro a 2 de outubro, a partir das 9h (180 atendimentos por dia).

Onde? ‘Espaço +Jardins’, em frente à loja Magazine Luiza do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso e serviços gratuitos.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Informações para emissão de documentos: ceac.se.gov.br | fundat.aracaju.se.gov.br

Programação:

23 e 24 de setembro, das 9h às 17h

Acalanto Sergipe – Orientações sobre adoção de crianças e adolescentes.

Defensoria Pública de Sergipe – Orientações jurídicas de todas as áreas e encaminhamento para emissão de segunda via gratuita de certidões.

Energisa – Negociação de dívidas, descontos e acordos financeiros.

Fundat – Emissão de carteira de trabalho, cadastro de currículo, inscrição em cursos profissionalizantes, orientações para microempreendedores individuais.

INSS – Simulação do tempo de serviço, agendamentos, consultas ao CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e informações previdenciárias.

Instituto Canto Vivo – Troque 1 livro literário por 1 muda de planta. Limite de 1 brinde por CPF. Distribuição de 50 mudas por dia.

Procon Aracaju – Orientações sobre direito do consumidor.

Recigraxe – Troque 1 litro de óleo de cozinha usado por 1 copo reutilizável. Limite de 1 brinde por CPF. Distribuição de 100 copos por dia.

Unit – Apoio contábil e fiscal, orientações sobre o imposto de renda.

25 e 26 de setembro, das 9h às 17h

Hospital de Olhos de Sergipe – Verificação da pressão ocular/prevenção do Glaucoma.

Instituto Mix de Profissões – Maquiagem e design de sobrancelhas.

Saúde Center – Avaliação nutricional, exame de acuidade visual, teste de glicemia e verificação de pressão arterial.

Secretaria Municipal da Saúde – Testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite.

Senac Sergipe – Massagem, teste de glicemia, verificação de pressão arterial, higienização da pele.

Sesc Sergipe – Orientações sobre técnicas de escovação e saúde bucal.

Unit – Cadastro de doadores de medula óssea, avaliação funcional, fisioterapia funcional, educação em saúde bucal e detecção precoce do câncer de boca e orientações sobre o uso racional de medicamentos.

27 de setembro, das 9h às 17h

Acalanto Sergipe – Bazar de roupas.

Instituto Mix de Profissões – Corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas.

Senac Sergipe – Barbearia, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

30 de setembro, 1º e 2 de outubro, a partir das 9h

Ceac Itinerante – Emissões de RG (1ª via para menores de 18 anos e 2ª via – “troca rápida”), carteira de Passe Livre Interestadual para o idoso ou deficiente e ID Jovem. Serão distribuídas 180 senhas de atendimento por dia.

