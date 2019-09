CONGRESSO ESTADUAL CIDADANIA ACONTECE NO PRÓXIMO SÁBADO, 21, NA ALESE

19/09/19 - 11:25:30

O Cidadania 23, sucessor do PPS realizará no próximo sábado (21), às 9 horas, o Congresso Estadual para eleição da direção executiva permanente do partido em Sergipe.

O evento acontecerá na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e contará com a presença de lideranças políticas de todo o estado que integram o Cidadania Sergipe.

Com presenças confirmadas do senador Alessandro Vieira, dos deputados estaduais Kitty Lima, Samuel Carvalho e Georgeo Passos, do presidente municipal do Cidadania em Aracaju Dr. Emerson, lideranças da capital e do interior do estado, e do líder da bancada do Cidadania na Câmara dos Deputados, Daniel Coelho, o evento é um convite aberto a toda população sergipana para conhecer de maneira mais aprofundada os valores e proposta do partido para construção de uma política renovada em nosso país em prol de uma sociedade mais justa e próspera.